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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

صیاد قانون‌مدار جاسکی با تحویل ادوات غیرمجاز، الگوی صید مسئولانه شد

صیاد قانون‌مدار جاسکی با تحویل ادوات غیرمجاز، الگوی صید مسئولانه شد

بندرعباس - صیادی از شهرستان جاسک با تحویل داوطلبانه ابزار صید غیرمجاز موسوم به «شب‌چراغی» به شیلات با اقدامی آگاهانه و زیست‌محیطی پیام صیادی مسئولانه را معنا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان از اقدام ارزشمند یکی از صیادان شهرستان جاسک در تحویل داوطلبانه ادوات صید غیرمجاز خبر داد و این رفتار را نشانه‌ای از رشد آگاهی زیست‌محیطی و تعهد جامعه صیادی به حفظ منابع دریایی دانست.

بارانی اظهار داشت: این صیاد که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های مجاز صیادی دارد، پس از مشاهده آثار منفی صید شب‌چراغی بر ذخایر آبزیان و اکوسیستم دریا، با تصمیمی داوطلبانه این روش را کنار گذاشت و در مسیر صید قانونی گام برداشت.

وی افزود: این اقدام نشان می‌دهد که نگاه صیادان استان به دریا دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه با درک ارزش‌های زیست‌محیطی و منافع بلندمدت همراه شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان تأکید کرد: صیادانی که در شرایط دشوار معیشتی همچنان به قانون پایبند می‌مانند، شایسته حمایت ویژه هستند و سازمان شیلات با همکاری سایر دستگاه‌ها از این گروه پشتیبانی خواهد کرد.

بارانی در پایان با قدردانی از رسانه «مکران نیوز» برای پوشش مناسب این موضوع، گفت: در نشست آتی کمیته مدیریت صید استان از این صیاد نمونه به‌صورت رسمی و شایسته تقدیر می‌شود.

کد مطلب 6644817

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