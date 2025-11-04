به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان از اقدام ارزشمند یکی از صیادان شهرستان جاسک در تحویل داوطلبانه ادوات صید غیرمجاز خبر داد و این رفتار را نشانه‌ای از رشد آگاهی زیست‌محیطی و تعهد جامعه صیادی به حفظ منابع دریایی دانست.

بارانی اظهار داشت: این صیاد که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های مجاز صیادی دارد، پس از مشاهده آثار منفی صید شب‌چراغی بر ذخایر آبزیان و اکوسیستم دریا، با تصمیمی داوطلبانه این روش را کنار گذاشت و در مسیر صید قانونی گام برداشت.

وی افزود: این اقدام نشان می‌دهد که نگاه صیادان استان به دریا دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه با درک ارزش‌های زیست‌محیطی و منافع بلندمدت همراه شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان تأکید کرد: صیادانی که در شرایط دشوار معیشتی همچنان به قانون پایبند می‌مانند، شایسته حمایت ویژه هستند و سازمان شیلات با همکاری سایر دستگاه‌ها از این گروه پشتیبانی خواهد کرد.

بارانی در پایان با قدردانی از رسانه «مکران نیوز» برای پوشش مناسب این موضوع، گفت: در نشست آتی کمیته مدیریت صید استان از این صیاد نمونه به‌صورت رسمی و شایسته تقدیر می‌شود.