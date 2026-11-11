به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهار کرد: در جریان اجرای طرح «اقتدار خلیج فارس» و با هدف تشدید نظارت بر آب‌های ساحلی و حفاظت از ذخایر آبزیان، گشت مشترک دریایی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات جاسک و پایگاه دریابانی این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: نیروهای گشت پس از رصد و کنترل حوزه استحفاظی، در محدوده دریایی منطقه بهمدی در غرب جاسک و در فاصله حدود پنج مایلی از ساحل، چهار فروند قایق صیادی ۸۵ اسب بخار را شناسایی کردند که با استفاده از نورافکن و تجهیزات روشنایی در حال صید غیرمجاز به روش شب‌چراغی بودند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان ادامه داد: در این عملیات ۹ نفر دستگیر شدند و چهار دستگاه موتور برق، پروژکتورهای پرقدرت، لامپ‌های مخصوص صید شب‌چراغی و دیگر تجهیزات مرتبط با این روش غیرقانونی کشف و ضبط شد به گفته احسانی، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به آثار مخرب صید شب‌چراغی بر زیستگاه‌های دریایی و ذخایر آبزیان، بر تداوم گشت‌های مشترک و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در آب‌های استان تأکید کرد.