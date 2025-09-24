  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

توقیف شش فروند قایق صیادی بی‌هویت حامل تور محاصره‌ای در بندرلنگه

بندرعباس- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان از توقیف شش فروند قایق صیادی بی‌هویت با موتور ۲۰۰ اسب بخار حامل تور محاصره‌ای (پرساین) غیرمجاز در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهارکرد: با توجه به فراگیر شدن صید پرساین شب‌چراغی و نارضایتی جامعه صیادی، حسب دستور فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان کشور و مدیرکل محترم شیلات هرمزگان، به منظور افزایش کنترل و نظارت، اکیپ گشت تجمیعی یگان حفاظت استان به همراه پایگاه‌های شهرستانی بندرعباس و بندرلنگه در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ به حوزه‌های استحفاظی شهرستان بندرلنگه اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان هرمزگان افزود: طی بازدیدهای انجام‌شده در بندر صیادی حسینه، شش فروند قایق صیادی بنزینی بی‌هویت با موتور ۲۰۰ اسب بخار و تشت ۲۷ فوت شناسایی شد که هر یک حامل یک دستگاه تور محاصره‌ای (پرساین) غیرمجاز بودند.

سرهنگ احسانی ادامه داد: شناورها بلافاصله توقیف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه مرزی دریایی حسینه شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با صیدهای غیرمجاز و مخرب از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت بوده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6600859

