به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی اظهارکرد: با توجه به فراگیر شدن صید پرساین شب‌چراغی و نارضایتی جامعه صیادی، حسب دستور فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان کشور و مدیرکل محترم شیلات هرمزگان، به منظور افزایش کنترل و نظارت، اکیپ گشت تجمیعی یگان حفاظت استان به همراه پایگاه‌های شهرستانی بندرعباس و بندرلنگه در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ به حوزه‌های استحفاظی شهرستان بندرلنگه اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان هرمزگان افزود: طی بازدیدهای انجام‌شده در بندر صیادی حسینه، شش فروند قایق صیادی بنزینی بی‌هویت با موتور ۲۰۰ اسب بخار و تشت ۲۷ فوت شناسایی شد که هر یک حامل یک دستگاه تور محاصره‌ای (پرساین) غیرمجاز بودند.

سرهنگ احسانی ادامه داد: شناورها بلافاصله توقیف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه مرزی دریایی حسینه شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با صیدهای غیرمجاز و مخرب از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت بوده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.