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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

زلزله ۴.۷ ریشتری خانقین در قصرشیرین خسارتی نداشته است

زلزله ۴.۷ ریشتری خانقین در قصرشیرین خسارتی نداشته است

کرمانشاه - فرماندار قصرشیرین از وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۷ ریشتر در منطقه خبر داد و اعلام کرد : تاکنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز شنبه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در خاک عراق و نزدیک شهر خانقین رخ داد که شدت آن در قصرشیرین نیز احساس شد.

وی با اشاره به برآورد اولیه افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده و همه نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار قصرشیرین به شهروندان توصیه کرد آرامش خود را حفظ کرده و از شایعات و انتشار اخبار غیررسمی خودداری کنند و ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های مرتبط با حوادث طبیعی آماده هستند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.

شفیعی در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند با رعایت نکات ایمنی معمول در هنگام زلزله، خطرات احتمالی را کاهش دهند و جای نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 6641403

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