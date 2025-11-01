زلزله ۴.۷ ریشتری خانقین در قصرشیرین خسارتی نداشته است

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز شنبه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در خاک عراق و نزدیک شهر خانقین رخ داد که شدت آن در قصرشیرین نیز احساس شد.

وی با اشاره به برآورد اولیه افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده و همه نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار قصرشیرین به شهروندان توصیه کرد آرامش خود را حفظ کرده و از شایعات و انتشار اخبار غیررسمی خودداری کنند و ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های مرتبط با حوادث طبیعی آماده هستند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.

شفیعی در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند با رعایت نکات ایمنی معمول در هنگام زلزله، خطرات احتمالی را کاهش دهند و جای نگرانی وجود ندارد.