محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام شده برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های اربعین ۱۴۰۵ اظهار داشت: همان‌گونه که هرساله پس از پایان مراسم بزرگ اربعین حسینی، کار آماده‌سازی زیرساخت‌های سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد، از همان هفته‌های ابتدایی پس از اربعین امسال نیز اقدامات متعددی در این زمینه آغاز شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این اقدامات، نصب تابلوهای اسماءالله و اوصاف الهی در مسیر منتهی به مرز خسروی بوده که با هدف ایجاد فضای معنوی و آرامش‌بخش برای زائران صورت گرفته است. در همین راستا، تعداد ۵۰۰ تابلوی اسماءالله در طول مسیر ۲۶ کیلومتری منتهی به مرز خسروی جانمایی و نصب شد.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: این تابلوها علاوه بر زیباسازی مسیر و ارتقای جلوه‌های بصری، می‌تواند یادآور عظمت پروردگار و تذکری معنوی برای زائران اربعین باشد که در طول این مسیر قدم می‌گذارند.

وی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری قصرشیرین با همکاری دستگاه‌های خدماتی، انتظامی و امدادی تلاش خواهد کرد زیرساخت‌های مسیر خسروی در سال ۱۴۰۵ به بهترین نحو ممکن آماده شود تا زائران امام حسین (ع) در مسیر تردد خود آرامش، امنیت و رفاه بیشتری را تجربه کنند.

فرماندار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با ایجاد شرایط مطلوب‌تر نسبت به سال گذشته، زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی فراهم شود.