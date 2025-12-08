شمقدری: یک میلیون و ۸۰۰ هزار افغانستانی از دوغارون خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله شمقدری اظهار کرد: تا امروز یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اتباع از مرز دوغارون از کشور خارج شدهاند که بخشی از این خروج مربوط به خراسان رضوی و بخشی دیگر مربوط به ۱۱ استان دیگر کشور بوده است؛ این رقم یکی از گستردهترین موجهای خروج اتباع در چند سال اخیر به شمار میرود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تغییر روندهای مهاجرت تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه که اوج خروج اتباع را شاهد بودیم، طی ماههای اخیر این روند به یک ریتم ثابت و قابل مدیریت رسیده و کاهش جدی داشتهایم. این ثبات، زمینهای برای برنامهریزی بهتر در حوزه امنیتی، اشتغال، خدمات شهری و مدیریت مرزها فراهم کرده است.
وی درباره اثرات خروج گسترده اتباع بر بازار کار و ساختار خدماتی استان گفت: برآوردهای ما نشان میدهد که اثر این خروج بر بازار کار، خدمات شهری و حوزه امنیتی حدود ۱۰ درصد بوده و تغییر شایان توجهی ایجاد نکرده است.
به گفته شمقدری، پیش از این تصور میشد که خروج گسترده اتباع ممکن است شوک نیروی کار یا فشارهای امنیتی به وجود آورد، اما دادههای رسمی چنین فرضیهای را تأیید نمیکند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به اظهارات نماینده مردم تربتحیدریه مبنی بر تسهیل مسیر سرمایهگذاری برای افغانستانیها گفت: سرمایهگذاری اتباع را یک ظرفیت میدانیم و از این امکان استفاده خواهیم کرد. این افراد بیش از ۳۰ سال است که در ایران زندگی میکنند و طبیعی است که سرمایه آنها در چرخه اقتصادی کشور در گردش باشد.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی این بوده که بخش قابل توجهی از حقوق قانونی و مالی این افراد مطالبه نشده یا پرداخت نمیشد. اکنون در قالب یک پلتفرم جدید، اشتغال و سرمایهگذاری آنان در بانک اطلاعاتی که توسط بخش خصوصی طراحی شده ثبت و رصد میشود.
شمقدری تأکید کرد: این نگاه جدید میتواند نگرانیها درباره افزایش ورود اتباع غیرمجاز را برطرف کند، زیرا سرمایهگذاری قانونی، اشتغال رسمی و ثبتشده، بهجای ورود بیضابطه، سازوکار کنترلشده و قابل نظارت ایجاد میکند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه دیوار مرزی گفت: تقریباً ۵۰ درصد انسداد مرز از طریق دیوار انجام شده است. علاوه بر آن، در طول نوار مرزی از راهدارهای مرزی، فناوریهای نوین، دیوارهای برجی، دوربینهای حرارتی، تجهیزات دید در شب و دیگر ابزارهای فنی استفاده میکنیم.
وی از حضور هیئت افغانستانی که برای بررسی ابهامات مرزی فردا وارد منطقه خواهند شد خبرداد و افزود: امیدواریم با گفتوگو و رفع چالشها، عملیات تکمیلی با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته شمقدری اتمام پروژه دیوار مرزی ایران و افغانستان سهساله برآورد شده و بخشی از آن به هماهنگیهای دوطرفه با افغانستان بستگی دارد.
