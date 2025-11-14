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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

تیرماهی: بیش از ۴ هزار گرم زعفران قاچاق در مشهد کشف شد

تیرماهی: بیش از ۴ هزار گرم زعفران قاچاق در مشهد کشف شد

مشهد- فرمانده پلیس فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: مسافری با چهار هزار و ۳۵۰ گرم بار غیر مجاز زعفران که قصد خروج از مرزهای هوایی را داشت، با هوشیاری و تیز بینی پلیس به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا تیرماهی اظهار کرد: مسافری با ۴۳۵۰ گرم بار غیر مجاز زعفران که قصد خروج از مرزهای هوایی را داشت، با هوشیاری و تیز بینی پلیس به دام افتاد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: مأموران انتظامی در گیت پلیس هنگام کنترل بار مسافران، به چمدان فردی مظنون شدند و پس از بازرسی تخصصی مقدار ۴۳۵۰ گرم زعفران که در داخل چمدان جاسازی، بدون مدارک لازم قانونی کشف کردند.

وی گفت: بنابر اظهار نظر اولیه کارشناس ارزش ریالی این کالای قاچاق ۹۵۷ میلیون تومان برآورد و پرونده قضائی در این خصوص تکمیل و ارسال شده است.

کد مطلب 6655688

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    نظرات

    • حسن جون IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 1
      پاسخ
      مگه صادرات زعفران جرمه ؟! این بنده ی خدا از کجا باید بدونه که زعفران جزو کالاهای ممنوعه و قاچاق محسوب میشه

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