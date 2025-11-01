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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

حق شناس: اجلاس خزر پیام بین‌المللی همکاری و همگرایی دارد

حق شناس: اجلاس خزر پیام بین‌المللی همکاری و همگرایی دارد

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر گفت: این رویداد حامل پیام صلح، همکاری و همگرایی کشورهای حاشیه خزر در عرصه بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: این اجلاس با حضور هیئت‌های تجاری و مقامات کشورهای ساحلی خزر برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان استان‌های ساحلی باشد.

وی با بیان اینکه گیلان به‌عنوان دروازه شمالی کشور نقش مهمی در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دارد، افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای ارتقای تعاملات در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و سرمایه‌گذاری است و باید میزبانی شایسته‌ای در شأن کشور و استان داشته باشیم.

حق‌شناس با اشاره به تشکیل کمیته‌های چهارگانه برگزاری اجلاس تصریح کرد: این کمیته‌ها باید با جدیت امور مربوط به استقبال، تشریفات و پذیرایی، اقامت مهمانان خارجی، تبلیغات محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، حضور رسانه‌ها، تردد مهمانان و محل برگزاری نمایشگاه را پیگیری کنند؛ توجه به جزئیات در این رویداد از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: این اجلاس علاوه بر اهداف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، پیام بین‌المللی ویژه‌ای نیز دارد و لازم است هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح بالایی انجام شود.

وی افزود: علاوه بر مراسم افتتاحیه و اختتامیه، بخش نمایشگاه، پنل‌های تخصصی و نشست‌های B2B نیز باید با دقت طراحی و اجرا شوند.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به حضور فعال هیئت‌های تجاری و بازرگانان کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد: اتاق بازرگانی استان باید به‌صورت فعال در این زمینه ورود کند تا بستر لازم برای تسهیل ارتباطات و مبادلات تجاری فراهم شود و منافع آن به مردم استان و کشور برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این اجلاس نقطه آغاز فصلی تازه از همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر باشد.

کد مطلب 6641433

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