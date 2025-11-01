به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: این اجلاس با حضور هیئت‌های تجاری و مقامات کشورهای ساحلی خزر برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان استان‌های ساحلی باشد.

وی با بیان اینکه گیلان به‌عنوان دروازه شمالی کشور نقش مهمی در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دارد، افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای ارتقای تعاملات در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و سرمایه‌گذاری است و باید میزبانی شایسته‌ای در شأن کشور و استان داشته باشیم.

حق‌شناس با اشاره به تشکیل کمیته‌های چهارگانه برگزاری اجلاس تصریح کرد: این کمیته‌ها باید با جدیت امور مربوط به استقبال، تشریفات و پذیرایی، اقامت مهمانان خارجی، تبلیغات محیطی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، حضور رسانه‌ها، تردد مهمانان و محل برگزاری نمایشگاه را پیگیری کنند؛ توجه به جزئیات در این رویداد از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: این اجلاس علاوه بر اهداف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، پیام بین‌المللی ویژه‌ای نیز دارد و لازم است هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح بالایی انجام شود.

وی افزود: علاوه بر مراسم افتتاحیه و اختتامیه، بخش نمایشگاه، پنل‌های تخصصی و نشست‌های B2B نیز باید با دقت طراحی و اجرا شوند.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به حضور فعال هیئت‌های تجاری و بازرگانان کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد: اتاق بازرگانی استان باید به‌صورت فعال در این زمینه ورود کند تا بستر لازم برای تسهیل ارتباطات و مبادلات تجاری فراهم شود و منافع آن به مردم استان و کشور برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این اجلاس نقطه آغاز فصلی تازه از همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر باشد.