به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، اظهار کرد: همایش بین‌المللی خزر از ابعاد مختلف برای استان گیلان و کشور حائز اهمیت ویژه است و می‌تواند ظرفیت‌های متعدد استان را در سطح بین‌المللی معرفی کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی این رویداد در روز ۱۳ آبان، افزود: در این جلسه موضوعاتی همچون کیفیت اجرای برنامه‌ها، نحوه پذیرش مهمانان خارجی و بهره‌گیری از فرصت حضور آنان برای معرفی توانمندی‌های ایران و به‌ویژه گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار گیلان از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و خدماتی استان برای میزبانی این رویداد خبر داد و تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های گیلان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در حالت آماده‌باش قرار گرفته تا همایشی در شأن مردم گیلان برگزار شود.

حق‌شناس با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای میزبانی مطلوب در استان فراهم شده است، گفت: از منظر سخت‌افزاری، شرایط ورود مهمانان، اسکان آنان در محل‌های اقامت پیش‌بینی‌شده و همچنین افزایش ظرفیت پارک هواپیماها در فرودگاه رشت بررسی و اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازدیدهای میدانی مهمانان خارجی، ادامه داد: مسیرهای بازدید در شرق، غرب و جنوب استان مشخص شده و بازدید از بنادر انزلی و کاسپین نیز به‌منظور نمایش توانمندی‌های ترانزیتی و بندری گیلان در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: هدف از همه این اقدامات، برگزاری همایشی در تراز ملی و بین‌المللی و ثبت رویدادی ماندگار در تاریخ گیلان است.