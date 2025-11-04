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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

حق شناس: گیلان آماده میزبانی از همایش بین‌المللی خزر است

حق شناس: گیلان آماده میزبانی از همایش بین‌المللی خزر است

رشت – استاندار گیلان با اشاره به اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همایش بین‌المللی خزر، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان برای برگزاری با شکوه این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، اظهار کرد: همایش بین‌المللی خزر از ابعاد مختلف برای استان گیلان و کشور حائز اهمیت ویژه است و می‌تواند ظرفیت‌های متعدد استان را در سطح بین‌المللی معرفی کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی این رویداد در روز ۱۳ آبان، افزود: در این جلسه موضوعاتی همچون کیفیت اجرای برنامه‌ها، نحوه پذیرش مهمانان خارجی و بهره‌گیری از فرصت حضور آنان برای معرفی توانمندی‌های ایران و به‌ویژه گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار گیلان از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و خدماتی استان برای میزبانی این رویداد خبر داد و تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های گیلان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در حالت آماده‌باش قرار گرفته تا همایشی در شأن مردم گیلان برگزار شود.

حق‌شناس با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای میزبانی مطلوب در استان فراهم شده است، گفت: از منظر سخت‌افزاری، شرایط ورود مهمانان، اسکان آنان در محل‌های اقامت پیش‌بینی‌شده و همچنین افزایش ظرفیت پارک هواپیماها در فرودگاه رشت بررسی و اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازدیدهای میدانی مهمانان خارجی، ادامه داد: مسیرهای بازدید در شرق، غرب و جنوب استان مشخص شده و بازدید از بنادر انزلی و کاسپین نیز به‌منظور نمایش توانمندی‌های ترانزیتی و بندری گیلان در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: هدف از همه این اقدامات، برگزاری همایشی در تراز ملی و بین‌المللی و ثبت رویدادی ماندگار در تاریخ گیلان است.

کد مطلب 6645438

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