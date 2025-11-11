به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه سه شنبه در گفتگو با برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» سیمای مرکز گیلان اظهار کرد: استان گیلان در روزهای پیش رو میزبان نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر است که با حضور نمایندگان چهار کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار میشود.
وی افزود: از ایران نیز استانداران استانهای ساحلی خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان به همراه استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل نقش کلیدی در کریدور شمال-جنوب در این اجلاس حضور خواهند داشت.
حقشناس با اشاره به محل برگزاری این رویداد گفت: اجلاس استانداران کشورهای حوزه دریای خزر در تالار بزرگ شهر رشت برگزار میشود و تمامی دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان در برگزاری آن مشارکت دارند.
استاندار گیلان با بیان اینکه دستگاههایی همچون شهرداری رشت، فرمانداریهای رشت، خمام و بندرانزلی، منطقه آزاد انزلی، ادارهکل میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در این اجلاس نقشآفرین هستند، ادامه داد: معاونتهای اقتصادی و عمرانی استانداری و مجموعههای فعال در حوزه حملونقل، شیلات و تجارت نیز در این زمینه همکاری گستردهای دارند.
وی هدف از برگزاری این اجلاس را تقویت همکاریهای منطقهای و معرفی ظرفیتهای اقتصادی شمال کشور عنوان کرد و گفت: تلاش داریم این رویداد در شأن گیلان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
حقشناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کریدور بینالمللی شمال-جنوب اظهار کرد: کشورهای آسیای میانه امروز مسیر ۸ هزار مایلی را از اقیانوس هند، دریای سرخ، مدیترانه و دریای سیاه طی میکنند تا به بازارهای اروپایی برسند، در حالی که از طریق ایران میتوان این مسیر را به یکسوم کاهش داد.
وی افزود: در حال حاضر مجموع کانتینرهای ورودی به بنادر انزلی، امیرآباد و کاسپین به ۴۰ هزار کانتینر هم نمیرسد، در حالی که حجم تجارت کالای روسیه سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون تُن است؛ تنها یک درصد از این حجم در صورت عبور از مسیر خزر، تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه ایجاد خواهد کرد.
استاندار گیلان همچنین به ظرفیتهای صادراتی قزاقستان اشاره کرد و گفت: این کشور سالانه بیش از ۲۸ میلیون تُن غلات تولید میکند که بخشی از آن باید از مسیر جنوب ایران جابهجا شود، اما تا زمانی که تجارت به سمت خزر هدایت نشود، این فرصتها از دست خواهد رفت.
وی با تأکید بر لزوم نگاه توسعهمحور به دریا تصریح کرد: در جلسات با رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کردم که ما شمالیها به جای اینکه «رو به دریا» زندگی کنیم، «پشت به دریا» زندگی کردهایم، در حالی که دریای خزر میتواند محور اصلی توسعه، تجارت و اشتغال شمال کشور باشد.
حقشناس در ادامه به ظرفیت بالای تولید و سرمایهگذاری در گیلان اشاره کرد و افزود: در بازدید از یکی از واحدهای تولیدی شهر صنعتی رشت مشاهده کردم که تنها در شش ماه، سودی معادل کل بودجه عمرانی یکساله استان داشته است؛ این نشان میدهد گیلان از ظرفیتهای اقتصادی ارزشمندی برخوردار است که باید بهدرستی معرفی و تبیین شوند.
حق شناس اضافه کرد: با توجه به حضور هیئتهای بلندپایه و برخی وزرا در رشت طی روزهای برگزاری اجلاس، ممکن است ترافیک در شهر افزایش پیدا کند. از همشهریان عزیز پیشاپیش عذرخواهی میکنیم و از صبر و همراهی شما سپاسگزاریم.
وی گفت: این اجلاس در سطحی تاریخی برگزار میشود و چنین رویدادی قبل و بعد از انقلاب در رشت سابقه نداشته است، تدابیری مانند آموزش مجازی مدارس و شروع با چند ساعت تأخیر کارکنان دولت در حال بررسی است تا اثرات ترافیکی به حداقل برسد.
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