فتح اللهی: اجلاس استانداران خزر در گیلان فرصتی برای رونق گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست برنامهریزی برای برگزاری این اجلاس استانداران استان های ساحلی دریای خزر، اظهار کرد: میزبانی از این اجلاس در ایران و به ویژه در استان گیلان، نه تنها یک فرصت منحصر به فرد برای معرفی قابلیتهای تاریخی و فرهنگی استان است، بلکه میتواند آثار مثبتی در زمینه تقویت روابط منطقهای به همراه داشته باشد.
وی افزود: در شرایط پیچیده تحولات بینالمللی اخیر، برگزاری این اجلاس میتواند نمایانگر ظرفیتهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی ایران باشد و فرصتی برای گسترش همکاریهای سازنده با کشورهای همسایه فراهم کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به زیرساختهای استان اشاره کرد و گفت: گیلان با داشتن فرودگاه بینالمللی، شبکه ریلی توسعهیافته و دسترسی مستقیم به کشورهای همسایه، میتواند به عنوان یک مرکز مهم برای تقویت ارتباطات منطقهای و جذب گردشگران ایفای نقش کند.
فتحاللهی افزود: با توجه به این ظرفیتها، برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر میتواند در جذب گردشگر، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری برای استان تأثیرگذار باشد.
تأکید بر اهمیت ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی
وی همچنین تأکید کرد: این اجلاس نه تنها در حوزههای اقتصادی، عمرانی و زیرساختی بلکه در ابعاد فرهنگی نیز نقش کلیدی ایفا میکند و در این راستا برنامهریزیهای ویژهای در حال انجام است.
وی گفت: سازماندهی نمایش محصولات فرهنگی، تولید فیلمها و بروشورها، معرفی جاذبههای گردشگری گیلان و طراحی نحوه استقبال از مهمانان از جمله اقدامات در دستور کار قرار دارد که میتواند به معرفی هر چه بهتر گیلان در سطح بینالمللی کمک کند.
فتحاللهی در پایان با بیان اینکه نشستهای اولیه با همتایان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: جمعبندیها در حال انجام است و پیشنهادهای اجرایی برای تصویب در شورای اجتماعی استان در نشست بعدی ارائه خواهد شد.
