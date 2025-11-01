به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه داناب بعداز ظهر شنبه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی حیات طیبه ساری برگزار شد.

در این مراسم، مدیران مدارس، آموزگاران و دانش‌آموزانی که در زمینه آموزش و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با آب موفق عمل کرده بودند، معرفی و تجلیل شدند.

مدیران و مدارس برتر شامل مدارس فرزانگان، شاهد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رضوان ماچک‌پشت و بنت‌الهدی اناردین در شهرستان‌های ساری، آمل، جویبار و تنکابن بودند. همچنین دانش‌آموزان برتر در بخش‌های مختلف از جمله مسابقه نقاشی و طراحی، ایده‌پردازی، تولید داستان تصویری و اینفوگرافیک و چالش ویدئویی شناسایی و جوایز خود را دریافت کردند.

بر اساس تفاهمنامه شرکت آب منطقه‌ای مازندران و اداره کل آموزش و پرورش، این طرح در ۲۰ منطقه آموزشی اجرا شد که با تنش آبی مواجه هستند و آموزگاران منتخب پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، مباحث مرتبط با مدیریت منابع آب را در مدارس این مناطق آموزش دادند.

مسئولان اجرای طرح اعلام کردند که حدود ۷۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش این برنامه قرار گرفت و علاوه بر آموزش، جشنواره‌های فرهنگی و هنری با محوریت آب برای دانش‌آموزان برگزار شد.