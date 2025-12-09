شیشه فروش: حقابه قانونی مردم اصفهان باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش روز سهشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین دوره طرح ملی دانشآموزی "داناب" (نجات آب) اظهار کرد: بیش از ۷۰ روز از فصل پاییز گذشته و هنوز بارش مؤثری در کشور ثبت نشده است اما به لطف خدا از فردا چهارشنبه و پنجشنبه سامانه بارشی از غرب و جنوب و از شنبه و یکشنبه سامانه دیگری از شمال شرق وارد استان میشود.
وی افزود: برای این سامانهها هشدار نارنجی صادر شده و دستگاههای امدادی را در حالت آمادهباش قرار دادهایم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به شدت گرفتن مخاطرات جوی ناشی از تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: سال گذشته در بهمنماه شاهد بارشهای سنگین و سیل بودیم و اکنون ناهنجاریهای دمایی و جوی، خشکسالیهای پیدرپی، آلودگی هوا، آتشسوزیهای گسترده جنگلی و کمبود شدید منابع آب را به همراه داشته است.
شیشهفروش راهکار اصلی را سازگاری با کمآبی و افزایش تابآوری جامعه دانست و گفت: سازمان ملل تأکید دارد که جوامع باید شهرها و روستاهای تابآور در برابر حوادث بسازند. ما نیز باید با کمآبی سازگار شویم؛ همانطور که در موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، شهرداریها، صنایع و حملونقل هر کدام وظایف مشخصی دارند و در شرایط اضطرار، تصمیمگیری بر اساس دادههای علمی و با هماهنگی همه دستگاهها صورت میگیرد.
مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به بازگشت آموزش به حالت حضوری اظهار کرد: با کاهش سویه آنفلوآنزا و اعلام بارش از سوی هواشناسی، کلاسها در اصفهان حضوری شد اما دستورالعمل وزارت بهداشت و آموزش و پرورش همچنان پابرجاست؛ اگر ۱۰ درصد کلاسهای یک مدرسه تحت تأثیر آنفلوآنزا قرار گیرد، مدیر مدرسه میتواند آن را غیرحضوری کند.
وی خطاب به دانشآموزان و معلمان حاضر تأکید کرد: امروز چرا از شما برای نجات آب و هوا کمک میخواهیم؟ چون مفهوم جدید باسوادی در یونسکو دیگر فقط خواندن و نوشتن نیست؛ باسواد واقعی کسی است که دانش او زندگی و جامعهاش را تغییر دهد. شما سفیران سواد آبی، سواد انرژی، سواد سلامت و سواد محیطزیستی هستید.
شیشهفروش با انتقاد صریح از وضعیت مدیریت حوضه زایندهرود گفت: وزارت نیرو موظف است حقآبه قانونی زیستمحیطی، کشاورزی و شرب استان و همچنین حقآبه تالاب گاوخونی را تأمین کند، از برداشتهای غیرمجاز در بالادست جلوگیری و یکپارچگی مدیریت حوضه زایندهرود را بهطور کامل اعمال کند.
وی تصریح کرد: حقآبه قانونی مردم اصفهان باید تأمین شود تا دیگر مجبور نباشیم مراسم نجات آب را کنار بستر خشک رودخانه برگزار کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: صنایع مکلف شدهاند مصرف آب خود را بهینه کنند و از آب سطحی جدا شوند، شهرداریها فضای سبز را با پساب آبیاری میکنند و کشاورزان نیز گامبهگام در برنامه مدیریت منابع آب مشارکت دارند، اما وظیفه اصلی تأمین و توزیع عادلانه آب با وزارت نیرو است.
شیشه فروش خطاب به دانشآموزان اظهار کرد: مردم اصفهان در صرفهجویی و مصرف بهینه آب همواره پیشتاز بوده و در همه بحرانهای کشور کمک کردند. امروز نوبت وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است که به وظیفه ملی خود در قبال اصفهان عمل کنند.
وی ابراز کرد: پیام این همایش از طرف شما دانشآموزان این است اصفهان آماده است اما تأمین آب پایدار حق قانونی و حیاتی ماست.
به گزارش مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره طرح داناب روز سهشنبه با حضور مدیران ارشد استان، دانشآموزان و معلمان در اصفهان برگزار شد.
