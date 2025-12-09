چهاردهمین همایش «داناب» در اصفهان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره طرح ملی دانشآموزی نجات آب (داناب) روز سهشنبه ۱۸ آذر با حضور مدیران ارشد استان، معلمان و دانشآموزان شرکت کننده در اصفهان برگزار و از برگزیدگان استانی تجلیل شد.
به گفته محمد شفائی مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان، امسال بیش از چهار هزار اثر دانشآموزی دریافت شد و ۳۸۷ نفر برگزیده استانی شدند.
وی در این مراسم با ارائه گزارشی جامع از عملکرد طرح داناب در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۸۸ در مشهد مقدس آغاز و از سال ۱۳۸۹ به صورت پایدار در کشور اجرا شد. استان اصفهان به دلیل عملکرد موفق، از همان ابتدا جزو پیشگامان بود و از آن سال تاکنون این برنامه به طور مستمر و منظم در اصفهان ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی تعداد دانشآموزان شرکتکننده در مقطع متوسطه دوم که از حدود ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته به ۱۶۰ هزار نفر در سال جاری رسیده است، افزود: این طرح همچنان در تمام نواحی و مناطق استان و در بیش از یک هزار و ۳۰۰ مدرسه اجرا میشود.
شفائی همکاری نزدیک با مشاور طرح در سال جاری را نقطه عطف عملکرد امسال دانست و گفت: برای نخستین بار مشاور به عنوان بازوی اصلی در کنار ما قرار گرفت و مجموعه اقدامات زیرساختی گستردهای انجام شد.
وی با بیان اینکه امسال شمار آثار دانشآموزی دریافت شده نسبت به سالهای گذشته که گاهی تا ۱۱ هزار اثر میرسید کمتر است، گفت: با وجود این، به عمد به سمت کیفیت و عملیاتی بودن آثار حرکت کردیم. از این چهار هزار اثر، ۳۸۷ دانشآموز به عنوان برگزیده استانی انتخاب شدند که شامل ۶ نفر رتبه اول، ۱۹۰ نفر رتبه دوم و ۱۲۳ نفر رتبه سوم بودند. همچنین ۳۱ معلم، رابط و سفیر آب، ۳۹ مدرسه برتر و رابطان ۲۹ شهرستان به عنوان مدرسان میانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با اشاره به نوآوریهای امسال خاطرنشان کرد: بخش ویژه آرشیو دیجیتال در وبسایت داناب اصفهان راهاندازی شد که بیش از ۲۰۰ محتوای تولیدی ۱۰ سال گذشته شامل پوستر، تیزر، پادکست، مصاحبه و … را با کد QR در اختیار همه قرار میدهد.
به گزارش مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره طرح داناب روز سهشنبه با معرفی و تجلیل از برگزیدگان استانی به کار خود پایان داد و مسئولان از ادامه پرقدرت این طرح ملی در سال تحصیلی آینده خبر دادند.
