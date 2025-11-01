بابایی: شهرک صنعتی میاندورود دارای مشکلات زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به محور روستاهای سیاهچنار، ماکران و هلومسر که به جاده پدافندی و روستاهای نکا متصل می‌شود، گفت: فضا برای تعریض این محور از طریق اراضی مردم وجود دارد و اهالی آمادگی عقب‌نشینی دارند، اما بخشی از مسیر مربوط به کانال‌های زراعی آبریز شرکت دشت ناز است که نیازمند همکاری و هماهنگی است و مذاکراتی با این شرکت انجام شد اما به نتیجه نرسید.

وی درباره وضعیت شهرک صنعتی افزود: در شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی بخش گهرباران به دلیل نبود زیرساخت، امکان جذب شرکت‌های جدید فراهم نیست و مشکل زیرساخت برق مانع توسعه سرمایه‌گذاری شده است.

بابایی در ادامه بر آسفالت محورهای روستاهای بالادست منطقه کوهدشت تأکید کرد و گفت: بودجه شهرستانی و استانی توان تأمین هزینه ۸۰ میلیارد تومانی این پروژه را ندارد و اجرای کامل آن نیازمند عزم ملی است. وی افزود: بخشی از محور طریق‌الرضا آسفالت شده و ادامه پروژه نیازمند مساعدت مسئولان است.

فرماندار میاندورود همچنین به ورودی شهر طبقده اشاره کرد و خواستار تصویب طرح هادی به نحوی شد که این ورودی در محدوده شهری قرار گیرد تا توسعه شهری به درستی انجام شود.