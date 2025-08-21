احداث پارک شهری سورک و حل مشکلات آب آشامیدنی میاندرود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی، عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار مازندران از تخصیص اعتبار برای روکش آسفالت مسیر ۴.۵ کیلومتری طریق‌الرضا و همچنین آسفالت ۱۷ کیلومتر از جاده‌های روستاهای بالادست خبر داد.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات جاده‌ای و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شد.

در این نشست، شهردار سورک و اعضای شورای شهر نیز مشکلات شهری از جمله احداث پارک، وضعیت نیوجرسی‌های شهری و مسائل مرتبط با آب آشامیدنی را مطرح کردند.

آنان خواستار تخصیص بودجه برای تعویض خط لوله انتقال آب و حفر چاه جدید شدند.