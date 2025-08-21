  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

احداث پارک شهری سورک و حل مشکلات آب آشامیدنی میاندرود

میاندورود - فرماندار میاندورود احداث پارک شهری سورک و حل مشکلات آب آشامیدنی از اولویت‌های توسعه‌ای را از جمله برنامه‌ها بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی، عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار مازندران از تخصیص اعتبار برای روکش آسفالت مسیر ۴.۵ کیلومتری طریق‌الرضا و همچنین آسفالت ۱۷ کیلومتر از جاده‌های روستاهای بالادست خبر داد.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات جاده‌ای و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شد.

در این نشست، شهردار سورک و اعضای شورای شهر نیز مشکلات شهری از جمله احداث پارک، وضعیت نیوجرسی‌های شهری و مسائل مرتبط با آب آشامیدنی را مطرح کردند.

آنان خواستار تخصیص بودجه برای تعویض خط لوله انتقال آب و حفر چاه جدید شدند.

کد خبر 6567263

