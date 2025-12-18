بابایی: روستای قاجارخیل خورندین فاقد طرح هادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مسائل عمرانی، بهداشتی و زیربنایی شهرستان با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و تعدادی از مدیران کل مرتبط گفت: در پروژه نهضت ملی مسکن، برای تعیین سرانه بهداشتی، زمین در حال خریداری است ضمن اینکه زمین سرانه آموزشی هم در حال خریداری بوده و تا یک ماه آینده تحویل داده می‌شود.

بابایی لولتی افزود: پروژه ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی هم از مواردی است که پیگیر هستیم به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به وضعیت فیبر نوری در روستاهای سنه‌کوه و وارمی و مشکل مخابراتی روستای کیاپی، اظهار کرد: تیم بهینه‌سازی برای رفع این مسائل از سوی دستگاه مرتبط استانی، اعزام می‌شود ضمن اینکه پروژه فیبر نوری شهر سورک و طبقده هم انجام خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه در بحث اعتبارات دهیاری‌ها دچار مشکل هستیم، ادامه داد: برخی دهیاری‌ها فاقد ساختمان هستند، به دلیل پرجمعیت بودن روستاهای میاندورود، می‌طلبد که در این زمینه عنایت ویژه صورت گیرد.

بابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از اعتبارات ماده ۴۲ با هماهنگی فرمانداران برای دهیاری‌ها واریز می‌شود اما این حوزه نیارمند تقویت است.

وی با اشاره به اینکه روستای قاجارخیل خورندین فاقد طرح هادی است، یادآور شد: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای انتخاب مشاور طرح هادی این روستا، اعتبار لحاظ کردیم و انتخاب مشاور صورت گرفته و نقشه‌برداری‌های اولیه انجام گرفته و مشاور باید طرح پیشنهادی را ارائه دهد تا در کمیته‌های مرتبط از جمله کمیته فنی و تصویب به تصویب برسد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه پل ورودی روستای پلنگ‌آزاد نیازمند تعریض است، اظهار کرد: از ۱۲ کیلومتر طرح هادی روستای برگه، بخش اعظمی انجام شده و حدود ۲ کیلومتر باقی مانده است ضمن اینکه طرح هادی روستای چوکلا بیشه سر هم نیازمند بازنگری است.

بابایی با اشاره به اینکه برآورد هزینه برای پروژه آبرسانی به روستاهای لالیم، کیاپی، ماکران و پیله‌کوه صورت گرفت و انعقاد قرارداد با پیمانکار انجام شد، خاطرنشان کرد: برای احداث ساختمان مرکز بهداشت بادله هم ۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

لزوم تکمیل ساختمان دهیاری‌ها

در بخش دیگری از این نشست نماینده مردم ساری و میاندورود در سخنانی گفت: در طبقده طرح هادی باید تدوین شود که دغدغه‌های مردم را رفع کند.

علی بابایی کارنامی با بیان اینکه شهرداری طبقده طرح را آماده کرده و برای اجرا به بسیج سازندگی ارائه کند، اظهار کرد: پروژه فیبر نوری شهر سورک، مبحث مهمی است و در صورت اجرا، جزو چند شهر نخست است که می‌تواند از این مزایا بهره‌مند شود.

وی افزود: با توجه به مهاجرت معکوس و بازگشت افراد به روستاها، انتظار داریم در احداث ساختمان دهیاری‌ها مساعدت ویژه صورت گیرد.