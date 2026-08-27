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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

عملیات زیرسازی محور روستاهای بالادست کوهدشت میاندورود آغاز شد

عملیات زیرسازی محور روستاهای بالادست کوهدشت میاندورود آغاز شد

میاندورود -فرماندار میاندورود از آغاز عملیات زیرسازی محور روستاهای بالادست منطقه کوهدشت همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی زیرسازی محور کوهدشت اظهار کرد: بهسازی راه‌های روستایی منطقه کوهدشت از مطالبات جدی مردم بوده و فرمانداری در ماه‌های گذشته این موضوع را از دستگاه‌های متولی پیگیری کرده است.

وی افزود: در همین راستا، رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران انجام شده و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستاهای بالادست کوهدشت در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار میاندورود با اشاره به مسیرهای تحت پوشش این طرح گفت: روستاهای سنه‌کوه، وارمی، سرتا، جناسم، بازیارخیل و موسی‌کلا از جمله مناطقی هستند که از اجرای این پروژه بهره‌مند خواهند شد و توافق‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی انجام شده است.

بابایی لولتی ادامه داد: آغاز عملیات زیرسازی این محور نخستین گام برای ساماندهی مسیر دسترسی روستاهای منطقه است و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مالی مورد نیاز، مراحل بعدی پروژه از جمله آسفالت مسیر نیز در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

وی ارتقای ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد روستاییان را از اهداف اصلی این پروژه عنوان کرد و گفت: بهبود وضعیت راه‌ها می‌تواند مشکلات حمل‌ونقل مردم را کاهش داده و دسترسی آنان به خدمات مختلف را آسان‌تر کند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های روستایی علاوه بر افزایش رفاه ساکنان، در رونق اقتصادی مناطق، استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی و ماندگاری جمعیت در روستاها نیز نقش مؤثری دارد.

بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل طرح اظهار کرد: پیگیری اعتبارات ملی برای اجرای کامل پروژه همچنان ادامه دارد و فرمانداری موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، مردم منطقه کوهدشت در آینده نزدیک شاهد تکمیل عملیات و بهبود محسوس وضعیت راه‌های روستایی این منطقه باشند.

کد مطلب 6929798

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