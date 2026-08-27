عملیات زیرسازی محور روستاهای بالادست کوهدشت میاندورود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی زیرسازی محور کوهدشت اظهار کرد: بهسازی راه‌های روستایی منطقه کوهدشت از مطالبات جدی مردم بوده و فرمانداری در ماه‌های گذشته این موضوع را از دستگاه‌های متولی پیگیری کرده است.

وی افزود: در همین راستا، رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران انجام شده و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستاهای بالادست کوهدشت در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار میاندورود با اشاره به مسیرهای تحت پوشش این طرح گفت: روستاهای سنه‌کوه، وارمی، سرتا، جناسم، بازیارخیل و موسی‌کلا از جمله مناطقی هستند که از اجرای این پروژه بهره‌مند خواهند شد و توافق‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی انجام شده است.

بابایی لولتی ادامه داد: آغاز عملیات زیرسازی این محور نخستین گام برای ساماندهی مسیر دسترسی روستاهای منطقه است و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مالی مورد نیاز، مراحل بعدی پروژه از جمله آسفالت مسیر نیز در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

وی ارتقای ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد روستاییان را از اهداف اصلی این پروژه عنوان کرد و گفت: بهبود وضعیت راه‌ها می‌تواند مشکلات حمل‌ونقل مردم را کاهش داده و دسترسی آنان به خدمات مختلف را آسان‌تر کند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های روستایی علاوه بر افزایش رفاه ساکنان، در رونق اقتصادی مناطق، استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی و ماندگاری جمعیت در روستاها نیز نقش مؤثری دارد.

بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل طرح اظهار کرد: پیگیری اعتبارات ملی برای اجرای کامل پروژه همچنان ادامه دارد و فرمانداری موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، مردم منطقه کوهدشت در آینده نزدیک شاهد تکمیل عملیات و بهبود محسوس وضعیت راه‌های روستایی این منطقه باشند.