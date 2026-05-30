جامعه اسلامی بدون تمسک به ولایت دچار تفرقه و انحراف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان امروز (۹ خردادماه)، در یکصد و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: پیش از اشاره اجمالی به برخی مناسبت‌های هفته جاری، به بازخوانی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفتم خردادماه، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی می‌پردازم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: ایشان در این پیام مجلس را عصاره ملت و مظهر مردم‌سالاری دینی بیان فرمودند که نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد؛ همچنین رهبر معظم انقلاب، کرسی نمایندگی را به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور قلمداد و بر لزوم توجه به مسائل و نیازهای کشور در مصوبات تاکید فرمودند.

وی ادامه داد: یکی از حائز اهمیت‌ترین نکات در فرمایشات ایشان، پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی بود. پاسداری از وحدت صفوف منسجم، پرهیز از تنازع و تفرقه، تبدیل کردن اختلافات غیرموجه و حتی موجه و تلاش در مسیر تقویت انسجام و یکپارچگی ملت در حرف و عمل از جمله تاکیدات ایشان بوده است.

موحدیان کرد: شوراهای اسلامی شهر نیز به عنوان پارلمان‌های محلی، باید تک تک این توصیه‌های حکیمانه را چراغ راه و نصب‌العین خود قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تبریک فرارسیدن ۱۵ ذی‌الحجه، سالروز ولادت باسعادت امام علی النقی (ع) و تسلیت ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی عنوان کرد: امام راحل با تکیه بر ایمان، اخلاص و اتکا به مردم، انقلابی بزرگ را پایه‌گذاری کرد که نه تنها سرنوشت ملت ایران را تغییر داد، بلکه روح آزادگی، حق‌طلبی و استکبارستیزی را نه تنها در ایران اسلامی، بلکه فراتر از مرزها در میان ملت‌های آزاده جهان زنده کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز تداوم همان روحیه عزت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، ملت بزرگ ایران را در برابر قدرت‌های جهانی مقاوم و استوار نگه داشته و دشمنان این ملت را بارها وادار به عقب‌نشینی و در تقابل با ایران سرافراز، سرخورده و زبون کرده است.

موحدیان بیان کرد: امسال تقارن سالروز ارتحال امام خمینی رحمت‌الله علیه با عید سعید غدیر خم، تقارنی پرمعنا و الهام‌بخش است. غدیر، عید ولایت و استمرار مسیر هدایت الهی و یادآور این حقیقت مهم است که جامعه اسلامی بدون تمسک به ولایت، دچار تفرقه و انحراف خواهد شد. امروز نیز بیش از هر زمان دیگری، موضوع ولایت‌پذیری و تبعیت از ولی‌فقیه، ضرورتی اساسی برای حفظ عزت، اقتدار و انسجام کشور است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه این روزها مردم بصیر ما یکی از جلوه‌های زیبای ولایت‌مداری را در تجمعات شبانه خیابانی رقم می‌زنند، تصریح کرد: حضور پرشور عموم شهروندان، از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد و کودک و خردسال، نشان از ولایت‌پذیری همین مردم مبعوث شده و گام برداشتن آنها در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.