۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

کارگران و معلمان دو بازوی پیشرفت مملکت هستند

کارگران و معلمان دو بازوی پیشرفت مملکت هستند

مشهد- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: کارگران و معلمان دو بازوی پیشرفت مملکت هستند و تلاش می‌کنند که مملکت به پیشرفت برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان صبح شنبه در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، ضمن تبریک هفته شوراها و گرامیداشت روز کارگر و معلم، اظهار کرد: کارگران و معلمان دو بازوی پیشرفت مملکت به لحاظ نظری و عملی هستند و تلاش می‌کنند که مملکت به پیشرفت برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تشکر از زحمات سپاه، ارتش، بسیج و همه مردم عنوان کرد: مردم شبانه‌روز میدان را در خیابان در اختیار دارند و پاسدار نظام مقدس اسلامی هستند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سپاه شهدای زیادی را تقدیم نظام مقدس اسلامی کرد. روز گذشته ۱۴ نفر برای رفع خطر از مردم در زنجان به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6817665

