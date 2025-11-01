مدال قهرمانی کشور به خانواده شهید «ایمان قایدی» اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی عصر شنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایمان قایدی اظهار کرد: شهدای عرصه‌های مختلف امنیت، سلامت و اقتدار، مایه عزت و سربلندی ملت ایران هستند و این شهید بزرگوار با نثار جان خود، عزت و آبرویی جاودان برای استان بوشهر و شهرستان دشتی به یادگار گذاشت.

حسین طهماسبی افزود: امروز افتخار داریم در جمع خانواده محترم شهید قایدی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان حضور یابیم؛ برنامه‌ای که به‌حق جز تحسین و تشکر، چیزی نمی‌توان گفت. این حرکت فرهنگی و ارزشمند از سوی یک قهرمان ورزشی، نشان‌دهنده پیوند زیبای فرهنگ ایثار و ورزش پهلوانی است.

معاون فرماندار دشتی تصریح کرد: اقدام امیر گورکی در اهدای مدال خود به خانواده شهید ایمان قایدی، نشانه‌ای از عمق باور فرهنگی و دینی اوست.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام ارزشمند، الگویی ماندگار برای جوانان و ورزشکاران استان بوشهر خواهد بود.