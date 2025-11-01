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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

مدال قهرمانی کشور به خانواده شهید «ایمان قایدی» اهدا شد

مدال قهرمانی کشور به خانواده شهید «ایمان قایدی» اهدا شد

بوشهر- در آئینی امیر گورکی قهرمان اسکیت کشور، مدال قهرمانی خود را به خانواده شهید پاسدار ایمان قایدی، تنها شهید استان بوشهر در جنگ ۱۲ روزه، اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی عصر شنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایمان قایدی اظهار کرد: شهدای عرصه‌های مختلف امنیت، سلامت و اقتدار، مایه عزت و سربلندی ملت ایران هستند و این شهید بزرگوار با نثار جان خود، عزت و آبرویی جاودان برای استان بوشهر و شهرستان دشتی به یادگار گذاشت.

حسین طهماسبی افزود: امروز افتخار داریم در جمع خانواده محترم شهید قایدی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان حضور یابیم؛ برنامه‌ای که به‌حق جز تحسین و تشکر، چیزی نمی‌توان گفت. این حرکت فرهنگی و ارزشمند از سوی یک قهرمان ورزشی، نشان‌دهنده پیوند زیبای فرهنگ ایثار و ورزش پهلوانی است.

معاون فرماندار دشتی تصریح کرد: اقدام امیر گورکی در اهدای مدال خود به خانواده شهید ایمان قایدی، نشانه‌ای از عمق باور فرهنگی و دینی اوست.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام ارزشمند، الگویی ماندگار برای جوانان و ورزشکاران استان بوشهر خواهد بود.

کد مطلب 6641537

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