به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به درس‌های قیام اباعبدالله الحسین اظهار کرد: پیام اصلی عاشورا، نفی سازش و تسلیم در برابر ستمگران است.

وی افزود: دشمن با استفاده از تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های رسانه‌ای در تلاش است ملت ایران را تسلیم کند اما تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که ایستادگی و مقاومت، رمز اصلی پیروزی در عرصه‌های مختلف بوده است.

امام جمعه اهواز با اشاره به مطالبه انتقام از عاملان جنایت علیه ایران تصریح کرد: مردم خوزستان و ایران اسلامی همچنان خواهان مجازات مسببان جنایات علیه ملت هستند و این مطالبه باید در تمامی عرصه‌های نظامی، دیپلماتیک و خدماتی با صلابت پیگیری شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، امنیت کشور را حاصل قدرت ترکیبی دانست و گفت: امنیت محصول قدرت نظامی، قدرت نرم، هوشمندی رسانه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی است و دشمن تلاش می‌کند با ترویج شایعات و دوقطبی‌سازی، تاب‌آوری جامعه را تضعیف کند.

وی تأکید کرد: راه مقابله با جنگ‌های ترکیبی، حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری عمومی است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی در عرصه دفاعی و تهاجمی مقتدرانه عمل می‌کند و توان بازدارندگی کشور در سطح بالایی قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانی‌های موجود در بازار بیان کرد: کنترل بازار و نظارت مستمر بر قیمت‌ها از مطالبات جدی مردم است و دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با گران‌فروشی قاطعانه برخورد کنند.

امام جمعه اهواز همچنین خطاب به شرکت‌های فعال در استان هشدار داد: بیکار کردن جوانان پذیرفتنی نیست و مسئولان باید برای اشتغال‌زایی و تسهیل در پرداخت وام‌های ازدواج اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد در پایان با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف گفت: از عموم مردم درخواست می‌شود در شرایط فعلی نسبت به مدیریت مصرف برق و آب اهتمام بیشتری داشته باشند تا استان و کشور با چالش‌های کمتری مواجه شود.