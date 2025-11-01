به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مؤمنی شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت ۲۰ شنبه وقوع آتش‌سوزی در یک واحد تجاری با کاربری کارگاه چوب در محدوده جاده جیرده، کوی حبیب‌زاده به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله چهار خودروی اطفایی و آبرسان به همراه ۱۵ آتش‌نشان و افسر ارشد از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس آتش‌نشانی رشت تصریح کرد: با توجه به وجود حجم بالای مواد قابل اشتعال، شعله‌های آتش به سرعت در حال گسترش بود و خطر سرایت آن به آپارتمان‌های مجاور وجود داشت.

مؤمنی ادامه داد: آتش‌نشانان از چندین جهت به‌صورت هم‌زمان وارد عملیات شده و موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن جلوگیری از گسترش آتش، آن را به طور کامل مهار کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی گزارش نشده است و علت دقیق آتش‌سوزی و میزان خسارات مالی، توسط کارشناسان در دست بررسی است.