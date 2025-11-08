مریم حسن‌زاده سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال در لیگ دسته یک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح مسابقات لیگ و نتایج تیم در دو هفته ابتدایی مسابقات اظهار کرد: برخلاف تصوری که بعضی‌ها دارند سطح مسابقات لیگ دسته یک پایین نیست. امسال تقریباً همه تیم‌ها با آمادگی بالا وارد رقابت‌ها شده‌اند چون فقط دو تیم به لیگ برتر صعود می‌کنند و همین موضوع باعث شده رقابت‌ها فشرده و سخت باشد. هیچ تیمی با دست بسته وارد مسابقات نشده است. به‌ویژه وقتی تیم‌ها مقابل استقلال قرار می‌گیرند با انگیزه‌ی دوچندان بازی می‌کنند تا خودشان را نشان دهند؛ شاید برای اینکه در آینده بتوانند در استقلال بازی کنند. این موضوع کار ما را سخت‌تر کرده اما بازیکنان ما هم روزبه‌روز بهتر می‌شوند و تلاش می‌کنیم کیفیت کارمان را بالا ببریم تا در هفته‌های آینده با عملکرد بهتری ظاهر شویم.

وی افزود: خوشبختانه در دو بازی ابتدایی لیگ استقلال نمایش بسیار خوبی داشته و توانسته بازی‌های قابل‌قبولی ارائه دهد. از روند تیم رضایت دارم ولی می‌دانم هنوز جا برای پیشرفت داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کیفیت تیم را بالاتر ببریم.

حسن زاده در ادامه درباره مدعیان قهرمانی و رقبای اصلی استقلال در لیگ گفت: در حال حاضر نمی‌توانم بگویم کدام تیم رقیب اصلی ماست. هنوز دو سه هفته بیشتر از لیگ نگذشته و پیش‌بینی زود است؛ اما می‌توانم بگویم همه تیم‌ها خوب کار می‌کنند و هرکدام پتانسیل بالایی دارند. با این حال استقلال یکی از تیم‌های قدرتمند این فصل است و مطمئنم روند بهتری خواهیم داشت. هدف ما صعود به لیگ برتر است و تمرکز کادر فنی و بازیکنان فقط روی گرفتن بهترین نتایج است.

سرمربی استقلال درباره ترکیب تیم در این فصل نیز توضیح داد: از ترکیب فصل گذشته حدود هفت تا هشت بازیکن را حفظ کردیم. در کنار آن تغییراتی هم در کادر فنی و بازیکنان داشتیم. هر چه سطح لیگ بالاتر می‌رود تیم نیاز به تقویت دارد و ما هم بازیکنان باکیفیت‌تری جذب کردیم. خوشبختانه بازیکنانی داریم که تأثیرگذار و باتجربه‌اند و با هر بازی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. با توجه به روند طی شده به آینده این تیم امیدوارم.

حسن‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مسیر شکل‌گیری تیم و چالش‌های فوتبال زنان گفت: تیم فوتبال زنان استقلال کارش را از لیگ دسته دو شروع کرد؛ طبیعی است که مسیر صعود به لیگ برتر پر از سختی و چالش باشد. خدا را شکر باشگاه استقلال از همان ابتدا زمین تمرین و امکانات اولیه در اختیار ما گذاشت. ما در کمپ باشگاه تمرین می‌کردیم که زمین خوبی دارد. به نظرم مهم‌ترین نکته برای تیم‌های زنان داشتن امکانات اولیه است؛ از زمین تمرین مناسب گرفته تا ساعت تمرین، سالن بدنسازی، استخر، وسایل تمرینی و البته حمایت مالی که بی شک همه این‌ها در نتیجه‌گیری تیم تأثیر مستقیم دارد.

وی افزود: باشگاه استقلال از زمانی که در لیگ دسته دو کارمان را شروع کردیم به تدریج امکانات بیشتری در اختیار تیم زنان قرار داد و نسبت به سال گذشته شرایط ما خیلی بهتر شده است. این حمایت‌ها باعث شد بتوانیم با برنامه‌ریزی و آرامش بیشتری پیش برویم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سوال که آیا در صورت صعود به لیگ برتر نیز در استقلال خواهید ماند یا خیر؟ گفت: در همه باشگاه‌ها طبیعی است که وقتی تیم نتایج خوبی بگیرد از همان کادر فنی برای فصل‌های بعد هم استفاده شود. من هم امیدوارم با نتایج خوب در کنار تیم بمانم و کار را در لیگ برتر ادامه دهیم. البته همه چیز بستگی به تصمیم باشگاه دارد ولی هدف ما این است که با بهترین نتایج صعود کنیم و در استقلال بمانیم.

وی درباره ارزیابی‌اش از سطح لیگ برتر فوتبال زنان در فصل جاری نیز گفت: به‌نظر من کیفیت لیگ برتر امسال نسبت به سال گذشته کمی پایین‌تر آمده است. دلیلش هم این است که بعضی تیم‌ها دیر شروع کردند و سه چهار تیم بیشترین بازیکنان مطرح را جذب کردند. همین باعث شده لیگ از حالت متعادل خارج شود. با این حال رفته‌رفته تیم‌ها در حال هماهنگ شدن هستند و بازیکنان جوان فرصت پیدا کرده‌اند خودشان را نشان دهند. این موضوع می‌تواند در آینده به نفع فوتبال زنان کشور باشد چون ما نیاز به جوان‌گرایی داریم.

حسن زاده در ادامه درباره تک قطبی شدن لیگ و تکرار قهرمانی خاتون بم گفت: درست است که قهرمانی‌های متوالی خاتون بم باعث شده لیگ تا حدی یک‌طرفه شود ولی این موفقیت تصادفی نیست. باشگاه خاتون بم بیش از ده سال است در فوتبال زنان سرمایه‌گذاری کرده و ثبات مالی و مدیریتی دارد. آن‌ها از ابتدا بودجه خوبی داشتند بازیکنان باکیفیت را جذب کردند و توانستند تیمی منسجم بسازند که سال‌ها کنار هم مانده است. پرداخت‌های به‌موقع و قراردادهای بهتر نسبت به سایر تیم‌ها باعث شده بسیاری از بازیکنان مطرح کشور به سمت آن تیم بروند. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر چند باشگاه دیگر هم در حال نزدیک شدن به این سطح از حمایت مالی هستند هرچند هنوز فاصله وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: برای پیشرفت فوتبال زنان باید حمایت مالی و امکانات در همه باشگاه‌ها افزایش پیدا کند. هرچه باشگاه‌ها حرفه‌ای‌تر عمل کنند هم کیفیت لیگ بالاتر می‌رود و هم بازیکنان بیشتری انگیزه پیدا می‌کنند. امیدوارم بتوانیم با استقلال مسیر صعود را ادامه دهیم و در لیگ برتر هم نماینده شایسته‌ای برای باشگاه باشیم.