به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سخت تیم فوتبال زنان پرسپولیس همچنان ادامه دارد؛ تیمی که فصل را با رؤیای قهرمانی آغاز کرد اما حالا پس از گذشت چند هفته از لیگ برتر در میانه جدول جا خوش کرده و نشانی از آن اقتدار ابتدایی ندارد. سرخ‌پوشان پایتخت که با ترکیبی پرستاره پا به مسابقات گذاشتند حالا با تنها یک پیروزی در شش بازی یکی از ناامیدکننده‌ترین شروع‌های تاریخ خود را رقم زده‌اند.

نمایش پرنوسان در خط دفاع، نبود هماهنگی در خط حمله و تصمیم‌های تاکتیکی نامطمئن باعث شده پرسپولیس زنان نتواند از ظرفیت واقعی خود بهره ببرد. شکست اخیر برابر ملوان بندرانزلی که شرایط خوبی هم در جدول نداشت تیر خلاص بر وضعیت شکننده این تیم بود و نشان داد مشکلات پرسپولیس فراتر از بدشانسی‌های مقطعی است.

هرچند کادر فنی تلاش کرده با آرامش مسیر تیم را اصلاح کند اما نشانه‌هایی از ناهماهنگی درون تیمی نیز به چشم می‌خورد؛ مسائلی که اگر مدیریت نشود می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی فشارها بر مریم آزمون به اوج خود رسیده و برخی معتقدند اگر نتایج ضعیف ادامه یابد او ممکن است همان مسیری را طی کند که وحید هاشمیان پیش‌تر در تیم مردان پرسپولیس تجربه کرد.

پرسپولیس در هفته‌های آینده با رقبای قدرتمندی مانند خاتون بم روبه‌رو خواهد شد و این دیدارها می‌تواند سرنوشت نیمکت سرخ‌پوشان را مشخص کند. آزمون حالا در حساس‌ترین مقطع دوران کاری‌اش با پرسپولیس قرار دارد؛ جایی که باید هم در زمین نتیجه بگیرد و هم آرامش را به تیمش بازگرداند. در غیر این صورت احتمال تکرار سناریوی تلخ برکناری بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.