به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان امروز برگزار شد و در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته تیم پرسپولیس تهران به مصاف آوا تهران رفت. این بازی که در زمین تیم پرسپولیس برگزار شد در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سرخ‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

تک گل سه امتیازی پرسپولیس را در این دیدار سمانه قمری به ثمر رساند تا تیمش پس از چند هفته ناکامی طعم پیروزی را بچشد.

زنان پرسپولیس که در هفته‌های اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشته و ۴ شکست در ۵ بازی گذشته را تجربه کرده بودند با این برد توانستند تا حدودی شرایط خود را در جدول بهبود بخشند و از فشار روحی ناشی از نتایج ضعیف گذشته فاصله بگیرند.

این پیروزی می‌تواند سرآغازی برای بازگشت پرسپولیس به مسیر موفقیت باشد و امیدها را برای صعود در جدول لیگ برتر فوتبال زنان زنده کند.