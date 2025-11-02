حجت الاسلام رستمی: تاریخ مقابله آمریکا با ملت ایران ۷۲ سال قدمت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نشست خبری به مناسبت برگزاری راهپیمایی روز دانشآموز، اظهار کرد: بعد از پیگیریهای دستگاههای مرتبط در آستانه برگزاری راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستیم، ۱۳ آبان یادآور چند حادثه در حرکت عظیم استقلالطلبانه ملت ایران است و هرگز از خاطر ملت ما فراموش نمیشود.
وی افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و ساقط کردن دولت ملی و روی کار آوردن دیکتاتوری که علیه دولت و مجلس کودتا کرده بود و گریخته بود، آغاز شد.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد، دوره ۲۵ ساله به اعتراف آمریکاییها وابستگی تام و سرسپردگی به آمریکا در ایران شروع شد، شاهی روی کار آمد که حتی در عزل و نصب وزرا از سفارت آمریکا دستور دریافت میکرد.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: بنابر اعترافات علم نخست وزیر شاه نیروهای نظامی قبل از آنکه مطیع شاه باشند مطیع آمریکاییها بودند، نیروی هوایی آمریکا بدون اطلاع شاه که فرمانده کل قوا بود از ایران خارج شده بودند و توسط آمریکاییها به ویتنام رفتند و برای آنها در آنجا جنگیدند.
مقابله آمریکاییها با ملت ایران ۷۲ سال قدمت دارد
وی افزود: تاریخچه مقابله آمریکاییها با ملت ایران ۷۲ سال قدمت دارد، کاپیتولاسیون را در ایران تشکیل دادند و مجلسین با فشار دربار آمریکاییها باعث شدند تا ۴۰ هزار مستشار آمریکایی و خانوادههای آنها مصونیت دیپلماتیک پیدا کنند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: بزرگترین امتیاز دیپلماتیکی که بعد از قضایای استعمار به یک کشور داده میشود شاهنشاهی و کاپیتولاسیون است، امام به محض اینکه متوجه این خیانت شد آن سخنرانی تاریخی را داشتند، پس از آن شاه امام را به ترکیه و عراق تبعید میکند.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: آمریکاییها یک دانشجو را در دانشکده فنی دانشگاه تهران به قتل رساندند تا صدایی از ملت ایران بلند نشود، همینطور در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نیز دانش آموزان را به شهادت رساندند و در سالگرد ۱۳ آبان ۴۳ و ۱۳ آبان ۵۷ دانشجویان پیرو خط امام از مجموعه دانشگاههای مختلف برنامهریزی کردند و راهپیمایی را به سمت میدان انقلاب داشتند اما برنامه آنها خفه کردن کانون توسعهورزی علیه ملت ایران بود.
وی افزود: بزرگترین دزدی تاریخ که بیش از ۳۰ میلیارد دلار است توسط خانواده پهلوی و محمدرضا پهلوی از ایران صورت گرفت، این بزرگترین دزدی تاریخ بر اساس اسناد بینالمللی است و دانشجویان تقاضا داشتند اموال غارت شده شاه جنایتکار باید به ایران برگردد، آمریکاییها شاه را پناه داده بودند و به بهانه بیماری او را در آمریکا نگه داشته بودند و این موجب خشم ملت ایران شده بود.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار کرد: مرتب گزارشهایی به ملت ایران از شاه فراری دریافت میشد، دانشجویان پس از آن راهپیمایی وارد سفارت آمریکا شدند و درخواست آنها بازگرداندن اموال غارت شده و شاه فراری بود، همچنین میخواستند آمریکاییها از دخالت در امور داخلی ایران دست بردارند.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: اسنادی به دست دانشجویان رسید که متوجه شدند که آنجا برنامهریزیهایی برای کودتا و توطئه علیه ایران در دست اقدام بود، این نقض قوانین دیپلماتیک بود و اسنادی که از لانه جاسوسی آمریکا به دست آمد ارتباط آنها را با جریانهای تجزیه طلب و سلطنت طلب را فاش کرد؛ آنها برنامهریزیهایی برای نفوذ و خرید مقامات داشتند. این اسناد در بیش از ۴۰ مجلد منتشر شد آن زمان یک زلزله اطلاعاتی در دنیا به وقوع پیوست.
وی افزود: آمریکاییها طراحی حمله نظامی و تهدید و تحریمها را پس از اشغال سفارتخانه خود در تهران در پیش میگیرند و در طرح آمریکاییها بمباران منزل امام خمینی رحمت الله علیه و مناطق مسکونی پیش بینی شده بود. آنها میخواستند حمام خون در تهران راه بیندازند اما خداوند به یاری ملت ایران شتافت و عنایات و امدادهای غیبی الهی موجب شد که طراحی آمریکاییها با طوفان شن در طبس شکست بخورد و جنازه آمریکاییها و تجهیزاتشان در آنجا باقی ماند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: پس از پیروزی انقلاب آمریکاییها به صدام برای تجاوز به خاک مقدس کشور عزیزمان کمک کردند، تروریستهای منافقین و سایر تروریستها حمایت میکردند. انواع جنایتها را آمریکاییها علیه ملت ایران انجام داده است و این جنایات ادامه دارد.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: با اینکه آمریکاییها نمایندهای برای مذاکرات با ایران ارسال کردند و ۵ دور مذاکرات با حضور کشور واسط انجام شد، قبل از شروع دور ششم مذاکرات ایران توسط نماینده و نیروی نیابتی آمریکاییها که رژیم صهیونیستی است، بمباران شد. جنگ متجاوزانه آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران آغاز شد.
مذاکرات پوششی برای غافلگیرسازی ایران در عملیات نظامی بود
وی افزود: بر اساس اعتراف ترامپ که ۲۰ سال برای این عملیات برنامهریزی کرده بودند، مذاکرات پوششی برای غافلگیرسازی ایران در عملیات نظامی بود؛ حتی مذاکره آنها با نمایندگان جمهوری اسلامی بخشی از عملیات فریب بود، این اتفاق ماهیت و دشمنی آمریکا با ملت ایران را به روشنی بیان میکند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: بر اساس رأی دادگاههای بینالمللی رژیم صهیونیستی متهم به نسل کشی از آمریکاییها کنار این رژیم ایستادند بهترین فرزندان و فرماندهان ما را به شهادت رساندند. آنها دانش آموزان و جوانان شهروندان ما را بالغ بر هزار شهروند با کینه خود به شهادت رساندند. ملت ما متحد شدن و علی رغم طراحی دشمن در زیر پرچم دفاع از کشور با هدایت رهبرمان ایستادند و پاسخی به اسرائیل و آمریکا دادند که از روز ششم التماس آتش بس از طرف آمریکاییهای جنایتکار و پیمان شکن شروع شد و ۱۲ روز مقاومت حماسه بینظیر توسط مردم و کارگزاران نظام و رهبری با فداکاری نیروهای نظامی منجر به آتش بس ملتمسانه دشمن شد.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: تاریخ مملو از حماسه ملت ایران در ۷۲ سال دشمنی آمریکاییها در ۱۳ آبان بازخوانی میشود و امسال علاوه بر وقایع ۱۳ آبان سالهای مختلف یاد ۸۶ شهید دانشجو و یاد ۲۰ استاد دانشگاه شهید و هفت معلم شهید و دانش آموز شهید را گرامی میداریم.
وی افزود: ۱۳ آبان امسال مقارن با ایام فاطمیه است، حضور حماسی ملت ایران را به تاسی از اولیای معصوم که هیچگاه ظلم را برنتابیدند، شاهد خواهیم بود.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان عنوان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با هماهنگی دستگاههای مختلف جریان عمومی جوانان دانشجو و دانش آموز عموم ملت را تسهیل کردند و کار متفاوتی را رقم خواهند زد؛ امیدواریم ۱۳ آبان امسال یکی از ایام اللههایی باشد که به لطف خداوند رقم میخورد.
حجت الاسلام رستمی گفت: دستگاههای مختلف برنامههای تبیینی و عملیاتی برای تکریم و ترویج در دستور کار خود دارند، برنامههای متعدد و متنوعی را در سراسر کشور اجرا میکنند.
شعار ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار در برابر استکبار» است
وی ادامه داد: شعار ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار در برابر استکبار» است، نسل جوان لازم است با تاریخ کشور و انقلاب خود آشنا باشد، لازم است تاریخ جنایات دشمنان را بشناسد و دشمن شناسی یکی از ضرورتهای همه جوامع است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: توجه به تاریخ پرافتخار ملت و ایستادگی در برابر ظلم، امسال مورد توجه مراسم ۱۳ آبان است، مقاومت عین عقلانیت است. کشورهایی که عزت و شرافت خود را واگذار کردند و وابسته به آمریکا شدند حتی امنیت و مدیریت خود را نیز به خطر انداختند. دشمنی با آمریکا خطرناک است و دوستی با آمریکا هلاکت آور است که ما این اتفاق را در برخی از کشورهای منطقه میبینیم.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: کشورهایی مثل ترکیه، عربستان، قطر، عراق، اردن و مصر در دوستی با آمریکا هزینههای بسیاری دادند. شاهد حمله به قطر بودیم. اهداف ما از برگزاری مراسم ۱۳ آبان تبیین دشمنیهای آمریکا است تا بتوانیم به درستی از کیان سرزمینمان دفاع کنیم.
وی افزود: امسال از دانش آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه و شهدای سالهای قبل تجلیل خواهیم کرد، بیش از ۶۰۰۰ نشست بصیرتی و تبیینی در فضای مجازی و به صورت واقعی با حضور متفکران تحلیلگران در روز ۱۳ آبان برگزار میشود.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان یادآور شد: مجموعههای آموزشی و متعلق به وزارت آموزش و پرورش حضور فعالی در مراسم ۱۳ آبان دارند و نشستهای تبیینی را در روزهای مختلف برگزار میکنند. نماز جمعه نیز حضور تبیین گرانه خوبی برای مراسم امسال داشتند و به صورت چهره به چهره نیز با مردم دیدار میکنند.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: پویشهای متعددی برای ۱۳ آبان طراحی کردیم و همینطور نمایشگاههای حضوری و مجازی با محتوای غنی برای دانش آموزان دانشجویان برگزار میکنیم، محافل ادبی و شب شعر با حضور هنرمندان متعهد و انقلابی در سراسر کشور برگزار میکنیم. همچنین ۲۵۰ یادواره شهدای دانشجو و دانش آموز در سراسر کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید امور ایثارگران برگزار میشود.
وی افزود: همچنین با خانواده شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه دیدارهای از سوی مسئولین ترتیب داده خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان با اشاره به اینکه زنگبار ستیزی در تمامی مدارس کشور نواخته میشود ادامه داد: در روز ۱۳ آبان راهپیمایی در تهران ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی انجام و مراسم اصلی با حضور معنادار مسئولین و ملت به ویژه جوانان برگزار میشود.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: در تهران و سراسر کشور بیش از ۴۵۰۰ خبرنگار مجموعه برنامههای ۱۳ خیابان را پوشش میدهند، ۱۱۰ خبرنگار و عکاس خارجی و ۶۰۰ خبرنگار و عکاس داخلی برای حضور در مراسم ۱۳ آبان دعوت شدهاند.
وی افزود: جامعه ورزشی و خانواده شهدا به صورت ویژه در مراسم ۱۳ آبان نقش آفرین هستند، شهرداری نیست تدابیر مختلفی را برای برپایی راهپیمای ۱۳ آبان در تهران اتخاذ کرده است و سیستم مترو و حمل و نقل عمومی آماده جابجایی راهپیمایی کنندگان است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در پاسخ پرسش خبرنگاری که سخنران اصلی مراسم جویا شد، گفت: یکی از سخنرانان مطرح سخنان مراسم ۱۳ آبان خواهد بود. پیش بینیهای انجام دادیم تا دانش آموزان آثار خود راجع به حضور مردم در ۱۳ آبان را ارائه دهند و در رقابت و دریافت جایزه شرکت کنند.
حجت الاسلام رستمی راجع به ارتباط دانش آموزان کشورمان با دانش آموزان کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه که مورد تاکید رهبری بوده است، ادامه داد: با نظام استعماری و به هم تنیده افکار عمومی در منطقه و دنیا مواجه هستیم، تلاش کردند سد آهنی بسازند تا پیام ملتها به یکدیگر نرسد. حتی شاهد آپارتاید علمی هستیم و دانشمندان ایرانی برای انتشار آثار علمی خودشان در نشریات معتبر بینالمللی تحت فشار هستند.
وی افزود: آزمون تبلیغات اسلامی و مساجد توصیههایی را به پایگاههای بسیج حاضر در مساجد فعالیت در ۱۳ آبان داشتند و برای این یا ملأ برنامهریزیهایی را انجام دادهاند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در رابطه با انتشار اسناد لانه جاسوسی که به توصیه رهبری در اختیار مردم و رسانهها قرار گیرد، گفت: اسناد لانه جاسوسی در کتابهای درسی وارد شده است و خوانش کتاب ایستگاه خیابان روزولت در برنامههای دانش آموزان قرار گرفته است. کتاب بوسه آذر مترادف با اسناد لانه جاسوسی است که در مراسم امروز رونمایی شد.
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