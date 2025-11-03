به گزارش خبرگزاری مهر، عسلویه میزبان جمعی از مدیران رسانهای کشور بود؛ سفری برای دیدن از نزدیک قلب تپنده صنعت پتروشیمی ایران و گفتوگو درباره مسیر آینده این صنعت در هلدینگ خلیج فارس.
جمعی از مدیران مسئول، سردبیران و فعالان رسانهای کشور در قالب برنامهای فشرده و با هماهنگی روابطعمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، در یک سفر یکروزه از تأسیسات و پروژههای این هلدینگ در منطقه عسلویه بازدید کردند.
این سفر به ابتکار حامد شمس، مدیرکل روابط عمومی، برند و مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس برگزار شد و فرصتی برای آشنایی مستقیم اصحاب رسانه با عملکرد، چالشها و چشماندازهای صنعت پتروشیمی فراهم آورد.
عسلویه، واقع در جنوبیترین نقطه استان بوشهر و همجوار با میدان گازی پارس جنوبی، میزبان گستردهترین تأسیسات نفت، گاز و صنایع وابسته است. شرکتکنندگان در این تور صنعتی از چهار واحد کلیدی بازدید کردند: پتروشیمی هنگام، پتروشیمی نوری، شرکت انرژی مبین و پتروشیمی پارس. در هر بخش، مدیران مربوطه با ارائه گزارش از عملکرد مجموعه، به تشریح فرصتها و چالشهای پیشرو پرداختند و به پرسشهای نمایندگان رسانهها پاسخ دادند.
در نشستهای جداگانهای که با حضور مدیران هلدینگ و مدیران رسانهها برگزار شد، موضوعاتی چون هزینه تمامشده گاز، مسائل محیطزیستی، مشکلات صادراتی و راهکارهای کاهش آلودگیها مورد بحث قرار گرفت. حامد شمس، مدیر برند، روابطعمومی و مسئولیت اجتماعی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در همراهی با گروه، توضیحاتی جامع درباره فعالیتهای هلدینگ خلیج فارس ارائه و بر تعهد این شرکت به مسئولیت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات زیستمحیطی تأکید کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیش از ۱۵ شرکت فعال در حوزههای متنوع پتروشیمی، به عنوان دومین شرکت بزرگ این صنعت در خاورمیانه شناخته میشود. این هلدینگ در سالهای اخیر به طور متوالی رتبه نخست شرکتهای ایرانی از نظر درآمد و سودآوری را کسب کرده است. این بازدید نه تنها پلی برای ارتباط مستقیم صنعت و رسانه بود، بلکه زمینهساز گفتوگوهای سازنده در خصوص پایداری اقتصادی و زیستمحیطی یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور شد.
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