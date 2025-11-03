به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش آمده است:
«یومالله ۱۳ آبان»، برگ زرینی از صحیفه تاریخ مقاومت، مجاهدت و بیداری ملت غیور ایران و تجلیگاه حقیقت تاریخ معاصر این مرز و بوم است؛ روزی که روح آزادگی، آزادیخواهی و عزت و استقلال ملت ایران، با سه واقعه سرنوشتساز تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار مظلومانه دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در اقدامی شجاعانه از سوی دانشجویان در سال ۱۳۵۸ به عنوان روز «افتخار و پیروزی» و روز «روشن شدن هویت حقیقی آمریکای جنایتکار» برای همیشه در حافظه ملتها و وجدان همیشه بیدار تاریخ، ثبت و ماندگار شد.
در این روز تاریخی، نسلی از نوجوانان و دانشجویان ایران اسلامی نشان دادند که دفاع از استقلال، آزادی و کرامت انسانی، رسالتی همگانی است و آیندهسازان این سرزمین پر افتخار، نخستین پاسداران هویت و آرمانهای انقلاباند. خون پاک شهدای دانشآموز در ۱۳ آبان ۵۷، سند افتخار و یادآور این حقیقت است که صلابت ایران بزرگ همواره بر همت و حمیت جوانان و آیندهسازان این مرز و بوم استوار بوده و خواهد بود؛ جوانانی که با ایمان، علم و احساس مسئولیت، برای ساختن آیندهای روشن و پرامید، سر از پای نمیشناسند.
آری، انقلاب اسلامی ایران، تجلیگاه ایمان، استقلال و بیداری ملتی است که همواره در برابر سلطه و سیطره استکبار جهانی ایستاده و راه کرامت انسانی را به جهانیان نشان داده است و در این مسیر روشن حقیقت، دانشآموزان و دانشجویان مؤمن، ولایتمدار و بصیر، همواره پیشگام پاسداری از آرمانهای شهدا و انقلاب بودهاند؛ از شهید حسین فهمیده که نماد غیرت و مسئولیت اسلامی است، تا شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم صهیونی، همه حلقههای یک زنجیرهاند که مجموعهای از ایمان، آگاهی، اقتدار و اراده امت اسلامی را به هم پیوند میزنند و پیام انقلاب را در جغرافیای ظلمستیزی تکرار میکنند؛ ایران اسلامی نهتنها در برابر تهدیدهای دشمنان عقبنشینی نمیکند، بلکه با ارادهای راسخ و استوار و با اتکال به خداوند قهار، با سلاح علم و دانش و رمز همبستگی و انسجام ملی، مقتدرتر از گذشته در مسیر عزت، استقلال، توسعه و پیشرفت کشور گام برمیدارد.
اکنون در این برهه از تاریخ کشور، رسالت بزرگ و خطیر آموزش و پرورش، تربیت نسلی عالم، مؤمن، خلاق و امیدآفرین و برخوردار از هویت ملی و دینی، خودباور، متعهد و مسئولیتپذیر و دارای قدرت تحلیل در برابر جنگ روایتها و تهاجم فرهنگی و رسانهای و دوستدار وطن است؛ نسلی که با بینش و بصیرت و نگاه ژرف و عمیق به تحولات منطقه و جهان، آیندهای مستقل، سرشار از شور و امید را برای میهن عزیزمان به ارمغان میآورد.
در این روز غرورآفرین، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با الهام از سیره و سلوک بانوی برگزیده جهان خلقت و الگوی جاودانه فرهنگ مقاومت، بار دیگر تأکید میکنم که آینده روشن، آباد و درخشان این سرزمین، به دست پرتوان شما فرزندان پرتلاش، مؤمن و ولایتمدار رقم خواهد خورد؛ شما آیندهسازانی که با تهذیب نفس و استمرار ارتباط قلبی خود با کردگار هستی و کسب معرفت، دانش و آگاهی از مسائل اساسی و سیاسی کشور، قلههای علم و فناوری را فتح نموده و پرچم عزت، اقتدار و افتخار ایران اسلامی را در فراز آن به اهتزار درخواهید آورد.
نظر شما