به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای دشمن گفت: ملت ایران همواره در طول تاریخ نشان داده است که در برابر دشمنان و اقدامات جنایتکارانه، مصمم و هوشیار است.
وی در ادامه افزود: امنیت و آرامش جامعه، محصول همت نیروهای مسلح و همراهی مردم است و هیچ تهدیدی نمیتواند اراده جمعی مردم و مسئولان را تضعیف کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: ایستادگی مردم در سختترین شرایط، نمونهای روشن از همبستگی و اتحاد ملی است. مردم ایران با درک مسئولیت خود، در کنار نیروهای امنیتی و نظامی، نشان دادهاند که هیچ عاملی نمیتواند انسجام و وحدت جامعه را خدشهدار کند.
کاظمی همچنین تأکید کرد: این همراهی و همدلی در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و حتی روزمره زندگی مردم به شکل ملموس دیده میشود و پیام روشنی به کسانی که قصد ایجاد رعب و وحشت دارند، ارسال میکند.
وی سپس به یاد شهدای ترور اشاره کرد و افزود: شهدای این حوادث، افرادی عادی از میان مردم بودند؛ دانشجو، کارگر، کاسب، حتی کودکانی که در کنار خانوادههایشان زندگی میکردند. اما انتخاب راه فداکاری و ایثار، آنها را به نماد شجاعت و پایمردی ملت ایران تبدیل کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: جانفشانی این عزیزان در برابر خشونت و وحشیگری دشمنان، نشاندهنده ارزشهای والای انسانی و دینی است و یاد و خاطره آنان، حس مسئولیت اجتماعی را در میان مردم زنده نگه میدارد.
حجتالاسلام کاظمی با تأکید بر اهمیت روایت زندگی عادی مردم پس از این حوادث گفت: یکی از پیامهای اصلی این یادآوری، نشان دادن این واقعیت است که ایران اسلامی با وجود همه زخمها و چالشها، مسیر خود را ادامه میدهد.
وی اضافه کرد: زندگی مردم جریان دارد و جامعه به رغم همه سختیها، ایستادگی و پایداری خود را حفظ میکند. این تصویر، به وضوح نشان میدهد که تلاش دشمنان برای ایجاد ترس و ناامنی، هرگز نتیجه نخواهد داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان اضافه کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، پیام همبستگی است. وقتی مردم از اقوام، سنین و زمینههای مختلف، در کنار هم و با صدای واحد، یاد و احترام به شهدا را گرامی میدارند، نه تنها وحدت ملی تقویت میشود، بلکه اقتدار جامعه در برابر تهدیدهای خارجی به نمایش گذاشته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی سپس تأکید کرد: این تجربه تاریخی و اجتماعی ثابت کرده است که ملت ایران با وجود همه مشکلات، همیشه متحد و پایدار باقی میماند.
وی در پایان گفت: پاسداشت یاد شهدای ترور، نشاندهنده درک عمیق از مسئولیتهای ملی و انسانی است. یادآوری رشادتها و ایثارگریهای آنان، تصویری روشن از توان و صلابت ملت ایران ارائه میدهد. این تصویر، نه تنها به نسلهای کنونی، بلکه به جهانیان نیز نشان میدهد که ایران اسلامی کشوری مقاوم، متحد و استوار در مسیر امنیت، پیشرفت و ارزشهای انسانی است.
