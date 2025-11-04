https://mehrnews.com/x39vgD ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳ کد مطلب 6644185 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳ حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6644185 کپی شد مطالب مرتبط پورشمس: خودروهای پارک شده در مسیر راهپیمایی به پارکینگ منتقل می شوند حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور مردم انقلابی خمین راهپیمایی ۱۳ آبان راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در ۴۰ نقطه استان مرکزی برگزار میشود حضور پرشور مردم اراک در یوم الله ۱۳ آبان خروش مردم میامی در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها راهپيمايي 13 آبان اراک روز مبارزه با استکبار
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