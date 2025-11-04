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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان

ساوه- در ابن ویدئو حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6644888

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