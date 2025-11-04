https://mehrnews.com/x39vyY ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰ کد مطلب 6644888 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰ حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان ساوه- در ابن ویدئو حضور پرشور اقشار مختلف مردم ساوه در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 25 MB کد مطلب 6644888 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان راهپیمایی ۱۳ آبان در سرزمین آفتاب آغاز شد راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در ۴۰ نقطه استان مرکزی برگزار میشود برچسبها یوم الله 13 آبان محلات استکبار ستیزی
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