پورشمس: خودروهای پارک شده در مسیر راهپیمایی به پارکینگ منتقل می شوند

سرهنگ محمد پورشمس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان با هدف برگزاری باشکوه مراسم و تسهیل حضور دانشآموزان و شهروندان انقلابی در محلهای تعیینشده اجرا خواهد شد.
وی افزود: محدودیتهای ترافیکی در سطح شهر اراک از ساعت ۸ صبح روز سهشنبه فردا آغاز و تا پایان مراسم راهپیمایی ادامه دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان پلیس راهور افزود: مالکان خودروهایی که محل سکونت آنان در مجاورت مسیرهای راهپیمایی قرار دارد، از پارک خودرو در این مسیرها خودداری کنند در غیر این صورت، وسایل نقلیه به پارکینگ منتقل میشود.
سرهنگ پورشمس گفت: محدودیتهای ترافیکی روز ۱۳ آبان در شهر اراک از میدان هفتتیر به سمت میدان شهدا، تقاطع خیابان ۲۲ بهمن – مخابرات به سمت میدان شهدا، خیابان امام خمینی به سمت خیابان محسنی، خیابان آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا، تمام معابر و کوچههای منتهی به خیابانهای محسنی و شیخ فضلالله نوری، میدان سرداران، از تقاطع خیابان آیتالله غفاری، دانشگاه به سمت مصلی و از میدان فلسطین به سمت میدان سرداران اعمال میشود.
وی تاکید کرد: انتظار است کارکنان خدوم پلیس راهور، تعامل و همکاری لازم را در این راستا داشته باشند و از آوردن خودروی شخصی به مسیرهای اعلامشده پرهیز کنند و برای شرکت در مراسم راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود تا نظم و امنیت مراسم به بهترین شکل حفظ شود.
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