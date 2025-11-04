  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

حضور مردم انقلابی خمین راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور مردم انقلابی خمین راهپیمایی ۱۳ آبان

خمین- در این ویدئو حضور مردم انقلابی خمین در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید.

دریافت 12 MB
کد مطلب 6644919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه