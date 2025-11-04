https://mehrnews.com/x39vzC ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ کد مطلب 6644919 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ حضور مردم انقلابی خمین راهپیمایی ۱۳ آبان خمین- در این ویدئو حضور مردم انقلابی خمین در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6644919 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان راهپیمایی ۱۳ آبان در سرزمین آفتاب آغاز شد راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در ۴۰ نقطه استان مرکزی برگزار میشود اسلام پرست: دانش آموزان آذربایجان غربی با بصیرت در صحنه انقلاب هستند برچسبها خمین راهپيمايي 13 آبان مشارکت مردمی
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