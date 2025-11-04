به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نیروهای امنیتی مقاومت مستقر در غزه تحت عنوان نیروهای رادع در جدیدترین عملیات خود علیه مهره‌های وابسته به رژیم صهیونیستی پنج تن از آنها را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، عناصر بازداشت شده به حسام الاسطل یکی از مهره‌های رژیم صهیونیستی وابسته هستند.

این عملیات بعد از دریافت اطلاعات دقیق از تحرکات مشکوک آنها صورت گرفت. در جریان عملیات امنیتی نیروهای رادع تعدادی تجهیزات نظامی نیز کشف و ضبط شد.

لازم به ذکر است که عملیات‌های نیروهای امنیتی فلسطینی بعد از اجرای آتش بس در نوار غزه با هدف گسترش ثبات در این باریکه علیه مزدوران رژیم صهیونیستی تشدید شده است. مأموریت این مزدوران گسترش هرج و مرج و اجرای عملیات‌های مسلحانه علیه فلسطینی‌ها است.