نشست نتانیاهو با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی درباره ایران و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر، اسرائیل هیوم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه با مقامات ارشد امنیتی دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دستور کار این نشست، موضوعات مرتبط با حزب‌الله، ایران و نوار غزه خواهد بود.

