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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱:۳۹

نشست نتانیاهو با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی درباره ایران و حزب الله

نشست نتانیاهو با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی درباره ایران و حزب الله

رسانه‌های صهیونیستی از نشست نخست‌وزیر این رژیم با مقامات ارشد امنیتی درباره ایران، حزب الله و غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسرائیل هیوم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه با مقامات ارشد امنیتی دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دستور کار این نشست، موضوعات مرتبط با حزب‌الله، ایران و نوار غزه خواهد بود.

کد مطلب 6644180

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      صهیون نابود است آنها را تصور می کنم که به آب می زنند و به سرزمین پدری شان پناه می برند.

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