به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، دانیل هاکلاکی، کارشناس صهیونیست در زمینه حقوق اساسی و کیفری با درج مقاله‌ای در وب‌سایت صهیونیستی «زمان اسرائیل» به بررسی «نشانه‌های ویرانی رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت که کابینه راست‌گرای کنونی به دلیل جنایاتش علیه فلسطینیان و فروپاشی داخلی فزاینده در نهادهای صهیونیستی به سوی ویرانی کامل پیش می‌رود.

هاکلاکی توضیح داد که اولین نشانه از این نشانه‌ها، کشتارهای روزانه‌ای است که ارتش اشغالگر در نوار غزه انجام می‌دهد. وی اشاره کرد که بیش از صد فلسطینی، از جمله کودکان و نوزادان، در روزهای اخیر [پس از آتش بس در غزه] در پی بمباران شدید، به شهادت رسیده‌اند.

وی با تمسخر گزارش رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر «کشته شدن بیش از صد تروریست» نوشت که آیا کودکان و نوزادان تروریست شده‌اند؟

هاکلاکی دومین نشانه این ویرانی را، اقدام رسانه‌های صهیونیستی در پنهان کردن فجایعی دانست که فلسطینیان در غزه تجربه می‌کنند. این رسانه‌ها با نادیده گرفتن عمدی حقیقت و حتی تحریف آن، کشتار غیرنظامیان در غزه را توجیه می‌کنند.

وی تأکید کرد که همین رسانه‌ها جنایات خشونت‌آمیز روزانه علیه خانواده‌های فلسطینی، چوپانان و زیتون‌چینان در کرانه باختری را پنهان می‌کنند، در حالی که سربازان ارتش بی اخلاق اسرائیل با شهرک‌نشینان هم دست می‌شوند یا با سکوت خود در جنایات آنها شریک می‌شوند.

هاکلاکی اشاره کرد که سومین نشانه ویرانی در سرزمین‌های اشغالی، ایجاد اخلال عمدی در سیستم قضائی است، چرا که ماشین تبلیغاتی نتانیاهو زندگی شاهدان علیه خود را در روند محاکمه، به جهنم تبدیل کرده است. وی در عین حال تلاش دارد با شاهدان دروغین روند دادگاه را تغییر دهد. وی این تحریف سیستماتیک را بخشی از یک سیستم فاسد دانست که استقلال دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی را تضعیف می‌کند و حاکمیت قانون را زیر پا می‌گذارد.

وی نشانه چهارم را استمرار فروپاشی نهادهای کابینه از طریق قوانین فاسد دانست که هدف آن ایجاد یک دیکتاتوری و مصونیت نتانیاهو از محاکمه است.

وی هشدار داد که اسرائیل به سمت یک «سیرک سیاسی و حقوقی» پیش می‌رود که تمام موازنه‌ها را از بین می‌برد، این موضوع با انتصاب یک دادستان کل «نمایشی» و ضعیف برای متوقف کردن روند محاکمه جاری تداوم پیدا کرده است.

این نویسنده صهیونیست افزود که نشانه پنجم، تکمیل تسلط نتانیاهو بر قوای مجریه و مقننه، و نزدیک شدن او به تسلط کامل بر دستگاه قضا است.

وی تصریح کرد که کنست آینده به سیاستمداران قدرت مطلق در انتصاب قضات دیوان عالی را خواهد داد، به این معنی که نتانیاهو برکنار نخواهد شد و تا سال ۲۰۲۶ بر سر قدرت باقی خواهد ماند.

هاکلاکی در پایان نوشت که آنچه اتفاق می‌افتد شوخی نیست، بلکه واقعیتی است که به سمت یک فاجعه پیش می‌رود. وی افزود که فجایع در غزه و کرانه باختری و فروپاشی تل آویو در نتیجه دیکتاتوری، «ترکیبی فاجعه‌بار» را تشکیل می‌دهد.