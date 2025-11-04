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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

جنایت وحشیانه تل‌آویو برای ممانعت از شناسایی شهدای فلسطینی

جنایت وحشیانه تل‌آویو برای ممانعت از شناسایی شهدای فلسطینی

مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه از سوزانده شدن چهره های پیکرهای شهدای فلسطینی توسط صهیونیست ها برای ممانعت از شناسایی شان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منیر البرش مدیر کل وزارت بهداشت نوار غزه تاکید کرد که بیمارستان ناصر در خان یونس روز گذشته پیکرهای ۴۵ اسیر فلسطینی دیگر را دریافت کردند و تاکنون تعداد کل پیکرهای مبادله شده با رژیم صهیونیستی به ۲۷۰ عدد می‌رسد.

وی اضافه کرد که آثار شکنجه روی پیکرهای این شهدا نیز قابل مشاهده است و چهره‌های آنها به عمد سوزانده شده تا شناسایی نشوند. اعضای داخلی این پیکرها با وحشی گری تمام تکه تکه شده است به طوری که به هیچ عنوان قابل وصف نیست.

البرش بیان کرد: چه طور می‌شود کسانی که دم از عدالت و قانون می‌زنند در برابر این صحنه‌ها ساکت بمانند؟ نهادهای حقوق بشری کجا هستند؟

پیشتر نیز رد زنجیر تانک و طناب دار روی پیکرهای شهدای فلسطینی که رژیم صهیونیستی آنها را تحویل داده بود دیده می‌شد.

کد مطلب 6644470

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