به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، خبرنگار شبکه عبری زبان «کان» اذعان کرد که برآوردهای تل آویو نشان می‌دهد که قدرت حزب‌الله در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است.

وی توضیح داد که مقامات ارشد صهیونیست معتقدند که حزب‌الله موفق شده است زیرساخت‌های نظامی خود را، به ویژه در مناطقی که تحت کنترل خود دارد، بازسازی کند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز از تلاش‌های فزاینده حزب‌الله برای بازسازی قدرت خود خبر داده و نوشت که حزب الله برای بازسازی نیروهای خود به صورت ویژه در شمال رودخانه لیتانی در حال فعالیت است.

این گزارش صهیونیستی مدعی شده است که بخش اطلاعات ارتش در هفته‌های اخیر هشدار داده که حزب‌الله با جدیت در حال تلاش برای بازیابی توان نظامی و جایگاه خود است.



اعلام رسانه‌های صهیونیست مبنی بر افزایش قدرت حزب الله لبنان، گرچه ممکن است مقدمه‌سازی برای حمله احتمالی مجدد رژیم صهیونیستی به لبنان باشد، اما این سخن بارها از زبان مسئولان حزب الله لبنان بیان شده است که حزب الله آسیب‌های ناشی از عملیات پیجری و شهادت فرماندهان خود را پشت سر گذاشته و موازنه‌های بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی را احیا کرده است.