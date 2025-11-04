به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح سه شنبه اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا در غالب نواحی نیمه شمالی استان آسمان ابری و مه آلود بوده و ضمن تداوم وزش ملایم باد، در بعضی ساعات بارش باران پیش بینی می‌شود.

ضمن اینکه فردا (چهارشنبه ۱۴ آبان) با عبور موج ضعیفی در این مناطق بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار و رعدو برق نیز دور از انتظار نخواهد بود.

در حالی که طی این مدت در مناطق مرکزی و جنوبی استان در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً سرد تداوم داشته و در نوار شرقی و دشت اردبیل آسمانی ابری و مه آلود انتظار می‌رود.

از روز پنج شنبه (۱۵ آبان) تا اواسط هفته آینده با تغییر جهت جریانات و وزش باد جنوبی، ضمن کاهش ابرناکی، افزایش تدریجی دمای هوا پیش بینی می‌شود.