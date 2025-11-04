‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت العهد، حسین جشی، از نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در اظهاراتی درباره تجاوزات و فتنه افروزی‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه لبنان، اعلام کرد که یکی از اهداف حملات مداوم اشغالگران به جنوب لبنان، خالی کردن این منطقه از ساکنان آن و آوارگی لبنانی هاست.

این نماینده حزب‌الله اظهار داشت: این اولین مرحله ازطرح توسعه طلبانه دشمن صهیونیستی با هدف اشغال گام به گام اراضی لبنان است؛ همانند کاری که این رژیم در دیگر سرزمین‌های عربی انجام می‌دهد. ماهیت رژیم صهیونیستی آمیخته با تجاوز و اشغال‌گری بوده و آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، در چارچوب طرح آمریکایی- صهیونیستی با هدف تسلیم کردن منطقه ماست.

وی در ادامه گفت: آمریکا و رژیم اشغالگر به روش چماق و هویج عمل می‌کنند؛ به این صورت که اشغالگران حمله می‌کنند، نابود می‌کنند و ملت‌ها را می‌کشند، در حالی که آمریکایی‌ها همزمان با حمایت از جنایات این رژیم، خودشان را به عنوان میانجی نشان می‌دهند.

این نماینده حزب الله تاکید کرد: چیزی که آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌دهند، در خدمت منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد و آمریکا از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش می‌کند چیزی را برای صهیونیست‌ها به دست بیاورد که آنها در میدان جنگ از رسیدن به آن ناتوان بودند.

حسین جشی در ادامه به صحبت‌ها و تهدیدات اخیر تام باراک، فرستاده آمریکا علیه لبنان اشاره کرده و گفت: تام باراک صراحتاً اعلام کرد که آمریکا می‌خواهد سلاح‌هایی که امنیت تل‌آویو را تهدید می‌کند، از بین ببرد. همین امر ثابت می‌کند که هدف واقعی واشنگتن، نابودی منابع قدرت لبنان و زمینه‌سازی برای تسلیم کردن کشور ماست.

وی ادامه داد: دشمن صهیونیستی به هیچیک از توافق‌ها و منشورهای بین‌المللی احترام نمی‌گذارد و همه دیدند که نماینده این رژیم علناً منشور سازمان ملل را پاره کرد. همچنین از دهه‌های گذشته تاکنون هیچیک از قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل نتوانستند مانع تجاوزات صهیونیست‌ها به ملت‌ها شوند و یا سرزمین‌های اشغالی را آزاد کنند.

این نماینده مقاومت خاطرنشان کرد: برخی از لبنانی‌ها که در داخل کشور برای مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی عجله می‌کنند، دچار توهم شده‌اند؛ زیرا این رژیم هرگز به دنبال صلح نیست و تسلیم شدن لبنان را می‌خواهد. بهترین گواه در این زمینه، اظهارات نماینده رژیم اشغالگر در جلسه اخیر کمیته مکانیسم در رأس الناقوره است؛ جایی که او صراحتاً گفت تل‌آویو حملات نظامی خود علیه لبنان را متوقف نخواهد کرد.

نماینده مذکور حزب الله با هشدار درباره فتنه افروزی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان به بهانه حل مسئله سلاح، تاکید کرد: خطر قریب الوقوعی که لبنان در معرض آن قرار دارد، همه لبنانی‌ها را بدون استثنا تهدید می‌کند. دشمن به سرزمین، آب و منابع لبنان چشم طمع دارد و همه باید با پایبندی به عناصر قدرت ملی، از جمله وحدت، مقاومت و تقویت توانایی‌های ارتش، مقابل این پروژه مخرب آمریکایی- صهیونیستی بایستیم.