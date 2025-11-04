به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمود قماطی عضو شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد: معادله‌ای که دشمن صهیونیستی تلاش دارد بر لبنان تحمیل کند هرگز دوام نخواهد یافت و تغییر خواهد کرد.

حسین جشی، از نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز در اظهاراتی درباره تجاوزات و فتنه افروزی‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه لبنان اعلام کرده بود که یکی از اهداف حملات مداوم اشغالگران به جنوب لبنان، خالی کردن این منطقه از ساکنان آن و آوارگی مردم است.

این نماینده حزب‌الله اظهار داشت: این اولین مرحله ازطرح توسعه طلبانه دشمن صهیونیستی با هدف اشغال گام به گام اراضی لبنان است؛ همانند کاری که این رژیم در دیگر سرزمین‌های عربی انجام می‌دهد. ماهیت رژیم صهیونیستی آمیخته با تجاوز و اشغال‌گری بوده و آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، در چارچوب طرح آمریکایی- صهیونیستی با هدف تسلیم کردن منطقه ما است.