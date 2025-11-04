بابایی: آمریکا دیگر قدرت بلامنازع جهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در میدان امیرچقماق یزد، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز و ۳ رویداد مهم آن، اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانش‌آموزان و مردم، موجب قطع دست استکبار از ایران شد و امام خمینی (ره) نیز این رویداد را انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول خواندند.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بوده است، افزود: هر سه این موارد، با وجود تفاوت در شکل، هدفی واحد داشتند و آن مقابله با استکبار جهانی بود.

بابایی با تأکید بر اینکه ۱۳ آبان هم نماد شرارت‌های آمریکا و هم نشان‌دهنده شکست آن است، گفت: آمریکا با ادعای حمایت از مردم ایران، در عمل دهه‌هاست که تنها به دشمنی و توطئه علیه این ملت پرداخته است؛ از حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و منافقین گرفته تا پشتیبانی از رژیم صدام در جنگ تحمیلی و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی.

استاندار یزد ادامه داد: خصومت‌های آمریکا تا به امروز نیز ادامه دارد؛ آنان به ترور سردار سلیمانی اقرار کرده و از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نیز حمایت می‌کنند. امروز همان آمریکا، این بار با چهره‌ای جدید اما با ماهیتی یکسان، در برابر ملت ایران ایستاده است.

وی با اشاره به تغییر در شیوه‌های دشمنی آمریکا، تصریح کرد: امروز آمریکا مانند گذشته قدرت بلامنازع جهانی نیست و ایران با تکیه بر توان داخلی و وحدت ملی، در حوزه‌های علمی، فناوری و دفاعی به کشوری قدرتمند تبدیل شده است.

بابایی در پایان، راهپیمایی ۱۳ آبان را نماد همبستگی ملی و تداوم راه استقلال و عزت دانست و افزود: حضور نسل جوان در کنار نسل انقلاب، گواه پایداری ملت ایران در مسیر مقابله با استکبار است.