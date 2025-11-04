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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

حضور پرشور قروه‌ای‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور پرشور قروه‌ای‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

قروه- مردم شهرستان قروه با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ ابن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی زدند.

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کد مطلب 6644978

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