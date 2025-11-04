https://mehrnews.com/x39vBP ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳ کد مطلب 6644978 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳ حضور پرشور قروهایها در راهپیمایی ۱۳ آبان قروه- مردم شهرستان قروه با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ ابن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی زدند. دریافت 20 MB کد مطلب 6644978 کپی شد مطالب مرتبط فریادهای استکبارستیز دانشآموزان در شهریار طنینانداز شد ملت ایران در برابر زورگوییهای استکبار جهانی سرخم نمیکنند بابایی: آمریکا دیگر قدرت بلامنازع جهان نیست برچسبها شهرستان قروه راهپیمایی راهپيمايي 13 آبان
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