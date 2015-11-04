شعار مرگ بر آمریکا قدیمی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس کاظمی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان محلات اظهار داشت: این جزو مبانی جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه دست بیعت با استکبار نمی دهد و تا زمانی که خوی استکباری و برتری طلبی آمریکا وجود دارد، شعار مرگ بر آمریکا نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: روز ۱۳ آبان یک روز تاریخی برای ملت ایران است و حوادث تاریخی بزرگی در این روز روی داده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ مأموران رژیم شاهنشاهی امام امت را ربودند و به ترکیه تبعید کردند و سپس تظاهرات دانش آموزان را در دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده و ۵۶ نفر را شهید و صدها دانش آموز را زخمی کردند.

وی ادامه داد: یک سال بعد در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دانشجویان انقلابی و پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و امام نیز این واقعه را انقلاب دوم نامید.

کاظمی تصریح کرد: نقطه اشتراک هر سه اتفاق تاریخی استکبار ستیزی آن است و به همین دلیل ۱۳ آبان را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامیدند.

رییس تبلیغات اسلامی محلات با اشاره به آیات قرآن تاکید کرد: بر طبق آیات الهی ما وظیفه داریم با کسانی که با مسلمانان دشمنی می کنند و آنها را به خاک و خون می کشند بجنگیم و خشم خود را با شدت به آنها نشان دهیم.

کاظمی بیان کرد: بزرگ ترین درسی که از قیام امام حسین(ع) می توان گرفت، درس استکبار ستیزی است چون امام حسین(ع) با یزید که مظهر استکبار بود دست بیعت نداد و در برابر وی شعار هیهات منا الذله سر داد و ما نیز شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهیم.

وی اضافه کرد: استکبار دولتی است که به واسطه قدرت و ثروت و خوی استکباری و برتری طلبی هرگونه جرم و جنایتی انجام می دهد به نحوی که با بمب اتمی ۱۵۰ هزار نفر را در هیروشیما از بین می برد و جوانان هسته ای ما را ترور می کند و ۵۰۰ تن بمب به رژیم صدام می دهد تا بر علیه ملت ایران استفاده نماید.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی در ۸ بند خوانده شد و دانش آموزان و همشهریان محلاتی با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آن را تایید کردند و در پایان پرچم آمریکا را به عنوان نماد استکبار جهانی به آتش کشیدند.