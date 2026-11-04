به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان در مراسم سالگرد ۱۳ آبان و روز استکبارستیزی با تحلیل ریشه‌های استکبارستیزی و بررسی تحولات منطقه، اظهار کرد: رد پای مداخلات آمریکا در ایران از سال ۱۳۳۲ به بعد تا پیش از انقلاب اسلامی همواره مشهود بوده و مداخله‌های آمریکا در مقاطع مختلف تاریخ ایران با هدف مقابله با پیشرفت، استقلال و خودکفایی انجام شده است.

وی افزود: آمریکا در جنگ‌های اخیر از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای کشتار مردم ایران و جهان استفاده می‌کند که این امر نشان‌دهنده منطق فاسد لیبرال‌دموکراسی است و مردم ایران با حضور بعثت‌گونه خود، پروژه‌های کودتا و براندازی را به شکست مطلق محکوم کردند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور تصریح کرد: امروز موازنه قدرت تغییر کرده و کشورهایی که به دنبال امنیت و تجارت هستند، راهی تهران می‌شوند که این یعنی پایان نقش تک‌قطبی آمریکا در منطقه و ناتوانی دشمن در تسلط بر تنگه هرمز و کنترل بازارهای انرژی، گویای شکست بزرگ آن‌هاست.

سردار مجتبی باستان در پایان توضیح داد: راه مقابله با فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته غرب تنها در ایمان، اراده و امید نهفته است و ایستادگی و مقاومت، تنها تضمین موفقیت ایران در نبردهای پیش‌رو خواهد بود.