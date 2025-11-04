خسروپناه: جنگ امروز جنگ علم و فناوری است

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به تفاوت‌های ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با سالهای قبل گفت: این جنگ نشان داد دشمن واقعی ما آمریکا و اسرائیل است. بسیاری که اهل بصیرت بودند از قبل این را می‌دانستند ولی گاهی اوقات آمریکا با شیطنت‌هایی موجب می‌شد برخی فریب بخورند.

وی افزود: در حال حاضر نیز شاهد هستیم که همین موشک و پهپادی که رژیم صهیونیستی را زمین زد و با اصرار و التماس به سراغ آتش بس رفتند، توسط برخی درک نمی‌شود، به هر حال توده مردم و دانش آموزان ما این موضوع را درک می‌کنند که اینطور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نکته کلیدی این است که جنگ امروز، جنگ علم و فناوری است، یعنی اگر از نظر امنیتی و دفاعی به ما حمله می‌کنند منشأ آن علم و فناوری است، ما باید از حیث علم و فناوری سرآمد باشیم.

حجت الاسلام خسروپناه با تاکید بر رشد و فناوری ادامه داد: شورای انقلاب فرهنگی در این رابطه مصوبات خوبی داشته است، دانش آموزان و دانشجویان ما باید درس بخوانند، علم و دانش را فرا بگیرند و علم آنها همراه با ایمان باشد، دانش همراه با دین می‌تواند دانش آموزان را برای رشد جامعه موثر کند تا بتوانند مشکلات را حل کنند.