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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

خسروپناه: جنگ امروز جنگ علم و فناوری است

خسروپناه: جنگ امروز جنگ علم و فناوری است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جنگ امروز جنگ علم و فناوری است یعنی اگر از نظر امنیتی و دفاعی به ما حمله می‌کنند منشأ آن علم و فناوری است.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به تفاوت‌های ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با سالهای قبل گفت: این جنگ نشان داد دشمن واقعی ما آمریکا و اسرائیل است. بسیاری که اهل بصیرت بودند از قبل این را می‌دانستند ولی گاهی اوقات آمریکا با شیطنت‌هایی موجب می‌شد برخی فریب بخورند.

وی افزود: در حال حاضر نیز شاهد هستیم که همین موشک و پهپادی که رژیم صهیونیستی را زمین زد و با اصرار و التماس به سراغ آتش بس رفتند، توسط برخی درک نمی‌شود، به هر حال توده مردم و دانش آموزان ما این موضوع را درک می‌کنند که اینطور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نکته کلیدی این است که جنگ امروز، جنگ علم و فناوری است، یعنی اگر از نظر امنیتی و دفاعی به ما حمله می‌کنند منشأ آن علم و فناوری است، ما باید از حیث علم و فناوری سرآمد باشیم.

حجت الاسلام خسروپناه با تاکید بر رشد و فناوری ادامه داد: شورای انقلاب فرهنگی در این رابطه مصوبات خوبی داشته است، دانش آموزان و دانشجویان ما باید درس بخوانند، علم و دانش را فرا بگیرند و علم آنها همراه با ایمان باشد، دانش همراه با دین می‌تواند دانش آموزان را برای رشد جامعه موثر کند تا بتوانند مشکلات را حل کنند.

کد مطلب 6644851
اكرم سادات حسيني شبستري

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