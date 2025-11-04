بقایی: ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال خویش است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سیزدهم آبان، گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به‌دنبال اعتراض به کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان معترض در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به رژیم استبدادی، و سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ که نمادی از اعتراض ملت ایران به دهه‌ها مداخله خارجی بود.

وی افزود: در گذر این سه دهه، یک پیام روشن تکرار شد؛ ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امروز در جهانی که سیطره‌طلبی و خودبرترپنداری به شکل تجاوز نظامی، عهدشکنی، تحریم، فشار اقتصادی و انحصار فناوری بازتولید می‌شود، معنای مبارزه با استکبار در مقاومت مقتدرانه در برابر تحمیل، پافشاری بر عدالت، استقلال فکری و پیشرفت علمی و بومی است. یاد و راه همه کسانی که برای استقلال، عزت و آزادی ایران ایستادند گرامی باد.