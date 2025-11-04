قالیباف: کشوری که استقلال ندارد هیچ ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز در مقابل لانه جاسوسی با ایراد سخنانی اظهار کرد: به محبان حضرت فاطمه زهرا (س) و ملت عزیز و شریف کشورم عرض تسلیت دارم. امروز روز ۱۳ آبان است، روزی که یک حادثه نیست و یک تاریخ در گذشته ما نیست، بلکه یک حقیقت است که از گذشته تا به امروز جاری بوده است و در آینده هم جاری است و این موضوع در فردای ما نیز تأثیرگذار است.

وی افزود: ۱۳ آبان روزی است که ملت ما با صدایی بلند و یکپارچه برای همیشه اعلام کردند که هرگز سلطه را نمی‌پذیریم و با سلطه‌گر و استکبار مبارزه خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبنای تعاملات خارجی و ارتباطات خارجی بر اساس منافع ملی است، بدون شک ایران ما نمی‌تواند در مسائل خارجی خود به منافع ملی خود توجه نکند؛ رکن اصلی منافع ملی، استقلال است و کشوری که استقلال ندارد هیچ ندارد.

قالیباف گفت: کشوری که استقلال ندارد عزت، اعتبار و قدرت ملی ندارد؛ همینطور پیشرفت ماندگاری نخواهد داشت. وقتی سخن از ۱۳ آبان به میان می‌آید، حادثه بزرگ در این روز اتفاق افتاده است که مبانی و اساس آن ظلم ناپذیری ملت و مبارزه با سلطه پذیری و استکبار است.

رئیس مجلس با اشاره به آغاز نهضت انقلاب اسلامی بیان کرد: امام خمینی رحمت الله علیه، این مرد الهی از آغاز نهضت انقلاب اسلامی جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت. در ابتدای نهضت و بعد از حادثه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در چهارم آبان ۱۳۴۳ در موضوع کاپیتولاسیون، امام خمینی (ره) نکات مهمی فرمودند و به ملت اعلام خطر کردند.

قالیباف ادامه داد: امام خمینی (ره) در رابطه با کاپیتولاسیون فرموده بودند صیانت قضائی که برای ایادی آمریکا در کشور ما برقرار شد، اعلام خطری برای ملت ما است، آنها ملت ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، عزت ما را پایمال کردند و در ۱۳ آبان رژیم ستمشاهی، امام را به ترکیه و پس از آن به عراق تبعید کرد.

وی ادامه داد: اساس کار ما و روند انقلاب ما از ابتدا استکبار ستیزی بود. دانش آموزان ما در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ مجدداً در مبارزات ستمشاهی و مبارزات با استکبار ستیزی دانش آموزان ما به خاک و خون کشیده شدند، دانش آموزان امروز بدانند نسل دانش آموزانی که در مبارزات جدی بودند و نقشی مؤثر در پیروزی‌ها داشتند.

رئیس مجلس خطاب به دانش آموزان نسل حاضر تصریح کرد: دانش آموزان در آن دوره پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن دفاع مقدس که خود حمله نظامی به کشورمان طراحی آمریکا علیه استقلال کشور ما بوده است؛ ایفای نقش کردند. دانش آموزان و دانشجویان بیشترین تعداد حاضرین در جنگ ۸ ساله را داشتند و قشری بودند که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی و استقلال و عزت کشور کردند.

استقلالمان را با هیچ چیزی و با هیچ امتیازی معامله نخواهیم کرد

قالیباف با اشاره به روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان کرد: تسخیر لانه جاسوسی در چنین روزی اتفاق افتاد و وقتی اینجا تسخیر شد، عمق توطئه و جنایت آمریکا در کشور ما و توطئه‌های رو به جلو برای براندازی انقلاب اسلامی به وضوح با اسناد و مدارک روشن شد.

رئیس مجلس ۱۳ آبان را حرکت و همراهی ملت با دانشجویان و دانش آموزان انقلابی دانست و ادامه داد: مردم، دانش آموزان و دانشجویان و امام ما همه در یک راستا بودند و آن حفظ استقلال کشور در برابر زیاده خواهی و برتری‌طلبی دشمن بود.

قالیباف با طرح این سوال که چرا در مقابل دشمن می‌ایستیم؟ تاکید کرد: ایستادگی در برابر ظلم و ستم به این دلیل است که نمی‌خواهیم تسلیم شویم، نمی‌خواهیم وابسته باشیم؛ بدون شک ما استقلال خودمان را با هیچ چیزی و با هیچ امتیازی و تحت هیچ شرایطی معامله نخواهیم کرد.

وی پس از تکبیرهای الله اکبر و مرگ بر آمریکای شرکت کنندگان در راهپیمایی ادامه داد: امروز ماهیت نظام سلطه هیچ تغییری نکرده است. همان ذهنیتی که در دولت کارتر مقابل انقلاب اسلامی و در برابر ملت و ایران عزیز ما بود که به شاه ملعون پناه داد و مشغول توطئه بوده و از او حمایت می‌کرد، امروز همان روحیه با ابزار پیشرفته‌تر علیه ایران و با خوی استکباری اقدام می‌کنند.

رئیس مجلس، ترور دانشمندان کشورمان توسط استکبار جهانی را برگرفته از خوی استکباری آنها دانست و ادامه داد: آنها ترور دانشمندان ما در قلب تهران را حق خود می‌دانند. حق خود می‌دانند که ایران قوی نباید باشد، اگر باشد نباید مستقل باشد. جنگ ۱۲ روزه این را برای ما یادآوری می‌کند که آنها چهره‌هایشان عوض شده، روش‌هایشان تغییر پیدا کرده اما خوی استکباری توحش آنها و جنایتکاری آنها و این دشمنی آنها نسبت به ایران و ملت ایران، برایشان یک اصل ثابت است و تغییری نیافته است.

قالیباف تعابیر دشمن برای حمله پیش دستانه به کشورمان را پوچ دانست و گفت: واقعیت این است که آنها با ایران مستقل، یکپارچه و قوی مخالف هستند. آنها زیاده خواهند، آنها برتری طلبی دارند. امروز سلاح مرگبار استکبار، پمپاژ ناامیدی و خود تحقیری از طریق امپراطوری است که این‌ها در رسانه‌ها برقرار کردند.

«مرگ بر آمریکا» با حافظه تاریخی و وجدان جمعی ملت ایران پیچیده است

رئیس مجلس در ادامه سخنانش اظهار کرد: استکبار جهانی دیگر از داخل سفارتخانه‌ها توطئه نمی‌کنند؛ امروز در رسانه‌ها و در فضای مجازی با قدرت رسانه‌ای که دارند توطئه‌های خود را پیاده می‌کنند. از هر طریقی می‌خواهند بر ذهن جوانان ما تحمیل کرده و به آنها به بقبولانند که بدون وابستگی به غرب و خارج از تحت سلطه غرب، هرگز پیشرفتی اتفاق نمی‌افتد. اما پیشرفت‌های ما در عرصه هسته‌ای و در عرضه بایو، نانو و دفاعی همینطور در عرصه پزشکی و هوافضا و در زمینه‌های مختلف خط بطلانی بر دروغ بزرگ آنها بود و این روند ادامه دارد.

قالیباف گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند که خصومت آمریکا با ما از زمان ایستگاه خیابان روزولت و سفارتخانه یا در حقیقت جاسوس خانه است، در حالی که این یک آدرس غلط و یک فریب بزرگ تاریخی است. دشمنی آنها با ملت ما و ایران عزیز ما از زمانی شروع شد که ملت ما تصمیم گرفت و امام و جامعه ما یکپارچه به میدان آمد تا آقای خودش باشد، ملت ما تصمیم گرفت که هرگز سفارتخانه‌های غربی در لندن و واشنگتن سفارتخانه‌های آنها در تهران، هرگز برای ایران تصمیم نگیرند و سرنوشت این ملت و مردم را آنها اداره نکنند.

وی با یادآوری اینکه آمریکا با استقلال کشور ما مخالف بود، گفت: همانطور که دیدید در ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۲ با دولت ملی مصدق و انتخاب مردم چه کردند و چگونه کودتا به پا کردند و همان الگو را دوباره کارتر با لانه جاسوسی مجدد می‌خواست تکرار کند، لذا امروز هم که اسلام ضامن امر ملی در کشور ما است، آنها با اسلام دشمنی می‌کنند، با ملت و ایران قوی و مستقل دشمنی می‌کنند.

رئیس مجلس با طرح این موضوع که برخی می‌گویند چرا شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهید؟ عنوان کرد: فکر نکنید این شعار در یک اتاق فکر ساخته و طراحی شده است؛ خیر. حقیقت آن است که این شعار با حافظه تاریخی و وجدان جمعی ملت عزیزمان ایران پیچیده است و این فریاد، ترجمان بغض فروخورده دهه‌های سلطه پذیری بود، از دل مردم برخاست، از وجدان عمومی مردم برخاست؛ شعار مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه نه مرگ بر ملت‌ها؛ یعنی ایستادگی در برابر زورگویی.

قالیباف همزمان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا توسط تجمع کنندگان مقابل لانه جاسوسی ادامه داد: ما در روز ۱۳ آبان از یک نفرت کور سخن نمی‌گوییم، از یک عقلانیت در برابر سلطه سخن می‌گوئیم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر منطق استکبار؛ در حقیقت ۱۳ آبان روز عقلانیت و مقاومت در برابر استکبار است. شک نکنید سلطه‌گری و پادشاهی هدف نهایی این‌ها است. امروز نمونه آخر این سلطه‌گری را می‌بینید که رئیس جمهور آمریکا چگونه رفتار می‌کند. سلطه‌گری و باج‌خواهی اول و آخر صحبت و کلام و خواسته او از همه جا است، آنها می‌خواهند استقلال ما را با وعده توخالی رفاه و پیشرفت از ما بگیرند و با ما معامله کنند.

وی افزود: این ملت در طول تاریخ نشان داده است که هرگز استقلالش را با هیچ چیزی عوض نمی‌کند. دیروز همین جوانان ایرانی با تلاش خود و با مبارزه خود در همه شرایط سخت ایستادند و بند ناف زالوصفتان را از این کشور بریدند، امروز هم نسل جوان امروز ما باید بداند که امروز هم روز جهاد تولید است، روز جهاد تبیین است؛ روز جهاد تصمیم برای ما مسئولین هست که بتوانیم یک ایران قوی و مستقل بر مدار دیانت و عقلانیت بسازیم.

ما از تقابل بی‌پایان سخن نمی‌گوییم؛ ما از تمدن جایگزین سخن می‌گوئیم

رئیس مجلس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از تقابل بی‌پایان سخن نمی‌گوییم؛ ما از تمدن جایگزین سخن می‌گوئیم، از جهانی که در آن هیچ ملتی به خاطر استقلالش تحریم نشود و هیچ انسانی به خاطر ایمانش تهدید نشود. امام ما با شعار نه شرقی و نه غربی مسیر تاریخ را تغییر داد. امام ما در زمانی در مقابل شرق و غرب ایستاد که همه دولت‌های دنیا و دولت‌های ملی آن عرصه در سازماندهی سیاسی فضا بدون استثنا یا وابسته به شرق بودند یا وابسته به غرب، آن زمان جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت نه شرقی باشد و نه غربی رهبر معظم انقلاب با تاکید بر عقلانیت مقاومت این مسیر را به آینده پیوند زد.

وی تاکید کرد: نسل امروز ما باید این جهت و حرکت را به مقصد برسانیم، راه ما راه اقتدار و عقلانیت است، راهی که با ایمان آغاز و با علم ادامه پیدا می‌کند و با عدالت به ثمر می‌نشیند. این راه امام است؛ این روش رهبر عزیزتر از جان ما است و این مسئولیت نسل جدید امروز ما برای آینده ایران و امت اسلامی ما است. وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ.