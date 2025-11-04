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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

فریاد استکبارستیزی مردم اردبیل در راهپیمایی ۱۳ آبان

فریاد استکبارستیزی مردم اردبیل در راهپیمایی ۱۳ آبان

اردبیل-نسل جوان اردبیل امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان با نوای مرگ بر آمریکا» فریاد استکبارستیزی سر دادند.

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کد مطلب 6644974

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