https://mehrnews.com/x39vBK ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵ کد مطلب 6644974 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵ فریاد استکبارستیزی مردم اردبیل در راهپیمایی ۱۳ آبان اردبیل-نسل جوان اردبیل امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان با نوای مرگ بر آمریکا» فریاد استکبارستیزی سر دادند. دریافت 41 MB کد مطلب 6644974 کپی شد مطالب مرتبط ملت ایران در برابر زورگوییهای استکبار جهانی سرخم نمیکنند راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در خلخال برگزار شد صفری: مبارزه با استکار جهانی روح حقیقت اسلام است راهپیمایی ۱۳ آبان در مشگین شهر؛تجلی وفاداری مردم به انقلاب اسلامی برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان استکبار ستیزی
نظر شما